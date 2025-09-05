Συναγερμός στη Γερμανία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια στο Έσσεν

Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια μέσα σε επαγγελματικό κολλέγιο, στο Έσσεν της Γερμανίας, κινητοποιώντας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ένας μαθητής στο Bildungspark, στην περιοχή Nordviertel του Έσσεν, επιτέθηκε με μαχαίρι σε μία καθηγήτρια. Το χτύπημα φέρεται να δόθηκε στο στομάχι. Το θύμα νοσηλεύεται επί του παρόντος με σοβαρά τραύματα και πρόκειται να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο δράστης είναι ένας 18χρονος μαθητής του σχολείου. Δεν έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο, εάν ο δράστης βρισκόταν στην τάξη ή αν εισέβαλε με τη βία.

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια είναι ότι πλησίασε την καθηγήτρια και την τραυμάτισε με το μαχαίρι, για να τραπεί αμέσως μετά σε φυγή. Λίγο αργότερα, συνελήφθη από την αστυνομία.

Μέχρι να εντοπιστεί και να συλληφθεί από την αστυνομία, υπήρχε ανησυχία για το εάν είχε επιτεθεί και σε άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν αναλάβει δράση από τις 9.30 π.μ. περίπου, περικυκλώνοντας το κτίριο με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς με προστατευτικό εξοπλισμό.

«Βρισκόμαστε στο σημείο με μεγάλο αριθμό αστυνομικών», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, την ώρα που ειδικές μονάδες ερευνούν τις αίθουσες του επαγγελματικού κολεγίου και ένα ελικόπτερο κάνει επίσης κύκλους πάνω από το συγκρότημα.

Συναγερμός στη Γερμανία: Η αστυνομία ζητούσε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή

Η αστυνομία του Έσσεν ζητούσε από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κίνδυνος.

Η επαγγελματική σχολή βρίσκεται στο Bildungspark μεταξύ των οδών Blücherstraße, Unsuhrstraße και Altenessener Straße στο βόρειο τμήμα της πόλης, όπου στεγάζονται και άλλα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα στη γειτονιά.

Τα σωστικά συνεργεία περιθάλπουν μαθητές

Τέλος, η BILD αναφέρει ότι υπάρχουν «άτομα που λαμβάνουν επί του παρόντος ιατρική περίθαλψη», καθώς «τουλάχιστον δέκα μαθητές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ - είχαν γίνει μάρτυρες της επίθεσης ή είχαν παράσχει άμεση βοήθεια».

«Υπάρχει ακόμη μεγάλος φόβος μέσα στο σχολείο», τονίζεται.

Η αστυνομία έχει ήδη καταφέρει να συνοδεύσει πολλούς μαθητές έξω από το κτίριο. Ωστόσο, δεκάδες μαθητές από αυτούς παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας και έχουν «οχυρώσει» τις πόρτες — όπως είναι ο κανόνας σε περίπτωση συναγερμού αμόκ.