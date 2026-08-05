Συναγερμός στη Γερμανία: Έκτακτη προσγείωση για αεροσκάφος cargo

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, το πλήρωμα αντιλήφθηκε τι συνέβη λίγο μετά την απογείωση και αποφάσισε να αλλάξει πορεία, κατευθύνοντας το αεροσκάφος προς το Ανόβερο και το αεροδρόμιό του. Εκεί πραγματοποίησε με ασφάλεια έκτακτη προσγείωση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Νωρίτερα, η γερμανική αστυνομία είχε γνωστοποιήσει ότι διεξάγει έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το συμβάν οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

✈️ LEIPZIG, GERMANY: DHL cargo aircraft reported in collision with unidentified object shortly after takeoff from Leipzig/Halle Airport. Aircraft status and nature of object unconfirmed. Official aviation authority verification pending.#Leipzig #Germany #Aviation #ThreatIntel… pic.twitter.com/FMYjITv2Aa — Threatwhere (@threatwhere) August 5, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το αντικείμενο που βρέθηκε στον διάδρομο σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση του αεροσκάφους, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και η προέλευση του άγνωστου αντικειμένου.