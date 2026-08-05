ΔΙΕΘΝΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

Διεθνή

Συναγερμός στη Γερμανία: Έκτακτη προσγείωση για αεροσκάφος cargo

Το αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΛΕΙΨΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. Χ
0

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, το πλήρωμα αντιλήφθηκε τι συνέβη λίγο μετά την απογείωση και αποφάσισε να αλλάξει πορεία, κατευθύνοντας το αεροσκάφος προς το Ανόβερο και το αεροδρόμιό του. Εκεί πραγματοποίησε με ασφάλεια έκτακτη προσγείωση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Νωρίτερα, η γερμανική αστυνομία είχε γνωστοποιήσει ότι διεξάγει έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το συμβάν οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το αντικείμενο που βρέθηκε στον διάδρομο σχετίζεται άμεσα με τη σύγκρουση του αεροσκάφους, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και η προέλευση του άγνωστου αντικειμένου.

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΟΛΩΝΙΑ ΡΩΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΒΑΛΤΙΚΗ

Διεθνή / Πολωνία: Ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από πολωνικά μαχητικά πάνω από τη Βαλτική

Παρόμοια περιστατικά με τη συμμετοχή ρωσικών αναγνωριστικών αεροσκαφών πάνω από τη Βαλτική είχαν καταγραφεί και τη Δευτέρα, καθώς και την προηγούμενη Παρασκευή
THE LIFO TEAM
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

Διεθνή / 55 ώρες στο νερό: Κολυμβητής διέσχισε τη Βαλτική Θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία

Η διάσχιση της Βαλτικής θεωρείται μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, καθώς οι αθλητές καλούνται να αντιμετωπίσουν την τεράστια απόσταση, τις συνεχείς μεταβολές του καιρού, τα παγωμένα νερά και τα κύματα
THE LIFO TEAM
 
 