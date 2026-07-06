Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Γερμανία, έπειτα από πυροβολισμούς στην πόλη Όφενμπουργκ, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η Bild, «ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί σε έναν δρόμο με πολλές πολυκατοικίες».

Οι αρχές έφτασαν στην οδό Händelstraße περίπου στις 8 το πρωί, όπου εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα και μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα, η οποίοα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Οι δυο τους βρέθηκαν στην είσοδο αυλής, μπροστά από μία πολυκατοικία. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι αστυνομικοί παρείχαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες.

Γερμανία: Τι βρέθηκε στο σημείο

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν τις αρχές στην εκτίμηση ότι τα θύματα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Bild, «βρέθηκε ένα όπλο κοντά στον τόπο του εγκλήματος». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ η ταυτότητα των δύο νεκρών παραμένει άγνωστη.

Η οδός Händelstraße έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται μόνο τα δύο άτομα που βρέθηκαν στο σημείο. Η επιχείρηση της αστυνομίας είναι μεγάλη και βρίσκεται σε εξέλιξη.