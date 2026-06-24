Συναγερμός στη Γαλλία εν μέσω καύσωνα: Παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν γνωρίζουν κολύμπι

Ο απολογισμός των νεκρών στη Γαλλία εν μέσω καύσωνα, οφείλεται κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στους πνιγμούς που σημειώθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Μον Μπρεζέον, τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία.

«Υπάρχει μια τραγική μάστιγα πνιγμών και τα περισσότερα θύματα είναι νέοι. Βιώνουμε ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης», δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Η ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τον σημαντικό αριθμό παιδιών που δεν γνωρίζουν να κολυμπούν, συντέλεσαν στον αριθμό των απωλειών.

Πνιγμοί στη Γαλλία εν μέσω καύσωνα: Το σχέδιο που θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση

Ένα από τα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει αυτές τις ημέρες την επικαιρότητα, είναι η παραθαλάσσια πόλη της Μασσαλίας όπου σύμφωνα με έρευνα, το 35% των παιδιών δεν ξέρει κολύμπι.

Η βουλευτής της αριστεράς Ματίλντ Πανό ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καταθέσει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση νομοσχέδιο με στόχο να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά κολύμπι στη Γαλλία. Το νομοσχέδιο αυτό θα προβλέπει την πρόσληψη δασκάλων κολύμβησης στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας καθώς και την κατασκευή κολυμβητηρίων.

Με πληροφορίες από The Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ