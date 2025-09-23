Συναγερμός σε Δανία και Νορβηγία λόγω drones: Έκλεισαν και άνοιξαν μετά από ώρες αεροδρόμια

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ σε Δανία και Νορβηγία λόγω drones που εθεάθησαν στην περιοχή.

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας drones που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας.

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εντοπίστηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Συναγερμός σε Δανία και Νορβηγία λόγω drones: «Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή»

«Είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή, να το γνωρίζουν όλοι», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ αναφερόμενος στις παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones, ενώ ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους καταδίκασε τις ενέργειες της ρωσικής πλευράς, συνιστώντας ταυτόχρονα αυτοσυγκράτηση. Κριτική στον Ρώσο πρόεδρο άσκησε και η αρχηγός της AfD, για χάρη των ειρηνευτικών προσπαθειών του προέδρου Τραμπ.

Το γεγονός ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας επί 12 λεπτά την περασμένη Παρασκευή συνιστά «περαιτέρω κλιμάκωση» και «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε ο κ. Βάντεφουλ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και προειδοποίησε τη Ρωσία να μην προχωρήσει σε περαιτέρω προκλήσεις. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν: είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι ικανό να αντιδράσει με ευελιξία, ενώ διαβεβαίωσε για το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας. Η Ρωσία πρέπει όμως «να απόσχει από περαιτέρω επιθετικές ενέργειες και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων της», υπογράμμισε.

Ο Μπόρις Πιστόριους από την πλευρά του, σε συνέντευξή του στην Handelsblatt, επικρίνει τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα ζητά αυτοσυγκράτηση: «Ο υπολογισμός που κάνουν είναι, να προκληθεί το ΝΑΤΟ και, σε περίπτωση κλιμάκωσης, να προσποιηθούν τους αιφνιδιασμένους και να δυσφημίσουν το ΝΑΤΟ», δηλώνει ο κ. Πιστόριους και υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «υποτίμησε το πόσο ενωμένη και αποφασισμένη είναι η Συμμαχία. «Τα γερμανικά Eurofighter είναι έτοιμα να αποκρούσουν τις απειλές ανά πάσα στιγμή - με επαγγελματικό τρόπο, αλλά χωρίς να επιτρέψουν και να προκληθούν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Αυτοσυγκράτηση από την πλευρά της Ρωσίας ζήτησε όμως και η αρχηγός της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ασκώντας για πρώτη φορά ευθεία κριτική στον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Πιστεύω ότι και η Ρωσία καλείται να ενεργήσει με τρόπο αποκλιμάκωσης και να μην παραβιάζει περαιτέρω τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και να δοκιμάζει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς του», δήλωσε η κυρία Βάιντελ και τόνισε: «Δεν πρέπει να δοκιμάσουμε την υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει επίσης να τον αφήσουμε να χάσει το κύρος του στις ειρηνευτικές του προσπάθειες. Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία έχουν απόλυτη πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης και θα βλάψουν επίσης ανεπανόρθωτα την σχέση μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ μετά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου».