Σύμμαχος του Τραμπ κατέθεσε ενόρκως πως αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής είναι ομοφυλόφιλος

Η υπέρμαχος του κινήματος MAGA, Λόρα Λούμερ, κατέθεσε ενόρκως ότι είναι «κοινό μυστικό» πως ο αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανός Λίντσεϊ Γκρέιχαμ είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Γκρέιχαμ, 70 ετών, είναι γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας από το 2003 και έχει ταχθεί κατά των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο συχνά υπήρξε αντικείμενο φημών ότι κρύβει τη σεξουαλικότητά του, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει «δεν είμαι ομοφυλόφιλος » τόσο το 2010 όσο και το 2018.

«Πολλά στελέχη του προέδρου Τραμπ μού είπαν εμπιστευτικά ότι ο Λίντσεϊ Γκρέιχαμ είναι gay», ανέφερε η Λούμερ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στη δίκη δυσφήμησης κατά του HBO, το οποίο μηνύει επειδή ο παρουσιαστής Μπιλ Μάχερ υπαινίχθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη δημοσιοποίηση τμημάτων της κατάθεσής της στις 4 Ιουνίου - που άρχισαν να συζητούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - η Λούμερ έγραψε στο Χ: «Με ρώτησαν για τον Λίντσεϊ κατά τη διάρκεια της κατάθεσής μου, οπότε έπρεπε να πω την αλήθεια. Είχα ορκιστεί». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λούμερ διακινεί τη φήμη ότι ο Γκρέιχαμ είναι ομοφυλόφιλος.

Το 2024 είχε γράψει στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ: «Πότε θα βγει από την ντουλάπα ο Λίντσεϊ; Όλοι ξέρουμε ότι είσαι gay, Λίντσεϊ. Και δεν πειράζει. Είναι το 2024. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους gay ανθρώπους».

Εκτός από τη Λούμερ, αρκετές γνωστές προσωπικότητες έχουν υπαινιχθεί ότι ο Γκρέιχαμ κρύβει τη σεξουαλικότητά του, ανάμεσά τους η ηθοποιός Γούπι Γκόλντμπεργκ, η κωμικός Τσέλσι Χάντλερ, η βραβευμένη με Τόνι Πάτι ΛουΠον και ο Μάχερ.

Οι φήμες για τη σεξουαλικότητα του πολιτικού κορυφώθηκαν το 2020, όταν ο gay πορνοστάρ Σον Χάρντινγκ ισχυρίστηκε στο Χ ότι ο Γκρέιχαμ είχε προσλάβει άνδρες συνοδούς και ότι στον κύκλο τους αναφέρεται ως «Lady Graham» ή συντομογραφικά «Lady G».

Οι ισχυρισμοί αυτοί έκαναν το hashtag #LadyG να γίνει -τότε- trehd στα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, επικριτές καταδίκασαν τις φήμες και τα αστεία για τη σεξουαλικότητα του Γκρέιχαμ ως βαθιά ομοφοβικά.

Με πληροφορίες από The Pink News