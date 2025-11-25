«Συμμαχία των Προθύμων» για Ουκρανία: Τα νέα μηνύματα και τα «αγκάθια» στο αμερικανικό σχέδιο

Τηλεδιάσκεψη είχε σήμερα η «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους. Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά στο σχέδιο (των ΗΠΑ) για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες. Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ανάγκη για ενότητα, αποφασιστικότητα και συνέχιση της στρατιωτικής και χρηματοδοτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά την παρέμβασή του στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» που πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ. Ο Στάρμερ ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπενθυμίζοντας ότι το Κίεβο χθες δέχθηκε ακόμη μία μαζική ρωσική επίθεση, με νεκρούς αμάχους αλλά και νέες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές. «Άλλη μία αποκρουστική πράξη. Άλλη μία υπενθύμιση γιατί πρέπει να μείνουμε ενωμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι στόχος της Συμμαχίας παραμένει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, στη βάση της πλήρους κυριαρχίας της Ουκρανίας και της δυνατότητάς της να αμυνθεί στο μέλλον. Εξήρε τον ρόλο των ΗΠΑ λέγοντας πως καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας, με τις συνομιλίες της Γενεύης οι οποίες, όπως τόνισε, «σημειώνουν ουσιαστική πρόοδο». Σύμφωνα με τον Στάρμερ, η ουκρανική πλευρά έχει καταθέσει «εποικοδομητικές αλλαγές» στο σχέδιο ενώ, όπως είπε, υπάρχει θετική ένδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Κίεβο.

Την ίδια στιγμή όμως, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρές και συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας ώστε η Ρωσία «να μην μπορεί να επιτεθεί ξανά στο μέλλον». Έτσι η συγκρότηση και χρηματοδότηση της Μελλοντικής Δύναμης Άμυνας της Ουκρανίας, καθώς και η ετοιμότητα της Πολυεθνικής Δύναμης Ουκρανίας, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης, είπε ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο διεθνής συνασπισμός πρέπει να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, ζητώντας την προώθηση ενός πλήρους εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια. Αναφέρθηκε δε στις πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας, οι οποίες, όπως είπε, ήδη προκαλούν «πραγματική ζημιά» στη ρωσική οικονομία.

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, μπορεί οι προσπάθειες για ειρήνη να προχωρούν, η άμεση όμως στήριξη προς την Ουκρανία δεν πρέπει να χαλαρώσει. «Είναι μεγάλο λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο μέλλον. Πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία τώρα», είπε, ζητώντας επιτάχυνση στην παροχή χρηματοδότησης και στρατιωτικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει επιπλέον αντιαεροπορικούς πυραύλους τις επόμενες εβδομάδες, καλώντας τους εταίρους να «κάνουν ακόμη περισσότερα», ειδικά ενόψει του χειμώνα.

«Σημαντικά καλύτερη» η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία

Στο μεταξύ, η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία είναι «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μια πηγή με γνώση του θέματος. «Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κατέστησαν λειτουργική την αμερικανική πρόταση (…) και είναι πλέον σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο. Αυτή η εκδοχή επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει έναν στρατό 800.000 στρατιωτικών έναντι 600.000 στρατιωτικών στην πρώτη εκδοχή του σχεδίου», τόνισε η πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Τραμπ, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις.