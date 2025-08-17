Συμμαχία των Προθύμων: «Δεν θα αφήσουμε τον Ζελένσκι μόνο του»

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης που θα έχει τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, σημειώνοντας: «Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας, τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και ότι τα ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας μπορούν να αποφασιστούν αποκλειστικά από την Ουκρανία.

Τι θα συζητηθεί στον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αυριανές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, στα εδαφικά ζητήματα και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Στο τραπέζι βρίσκεται και το αν πρέπει να προηγηθεί κατάπαυση του πυρός πριν από τις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να έχει σύντομη παραμονή στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το ARD, θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και θα επιστρέψει στη Γερμανία αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το πρόγραμμα προβλέπει αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Δεν θα αφήσουμε τον Ζελένσκι μόνο του»

«Η Γερμανία αναλαμβάνει συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας ώστε αυτή η εβδομάδα να είναι καλή για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, λίγο πριν αναχωρήσει για ταξίδι στην Ασία.

Τη συμμετοχή του καγκελάριου Μερτς στις συνομιλίες χαιρέτισε και ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), Νόρμπερτ Ρέτγκεν, λέγοντας: «Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της. Οι ηγέτες της Ε.Ε. δικαίως θεωρούν εξαιρετικά σημαντική τη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι».