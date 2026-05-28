Συμφωνία-μαμούθ στη Samsung: Bonus έως 360.000 ευρώ για εργαζομένους στα chips

Η Samsung Electronics κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα των εργαζομένων της στη μονάδα κατασκευής chips μνήμης, ανοίγοντας τον δρόμο για τεράστια bonus που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 360.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από το 74% των περίπου 62.000 εργαζομένων που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, αποτρέποντας τον κίνδυνο απεργιακών κινητοποιήσεων έπειτα από πέντε μήνες έντονων διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Samsung θα διαθέσει το 10,5% των λειτουργικών κερδών της μονάδας ημιαγωγών για την καταβολή ειδικών bonus στους εργαζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, εργαζόμενος με βασικό ετήσιο μισθό περίπου 46.000 ευρώ αναμένεται να λάβει bonus που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 360.000 ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των bonus θα δοθεί με τη μορφή μετοχών στην εταιρεία.

Το Bloomberg εκτιμά ότι το μέσο bonus για τους εργαζομένους στη μονάδα chips θα διαμορφωθεί περίπου στις 295.000 ευρώ.

Η Samsung απασχολεί περίπου 78.000 εργαζομένους στη μονάδα ημιαγωγών, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως chips μνήμης, κατασκευή επεξεργαστών για τρίτες εταιρείες και σχεδιασμό ημιαγωγών.

Η AI εκτοξεύει τη ζήτηση για chips

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης για τη βιομηχανία ημιαγωγών, καθώς η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει κατακόρυφα τη ζήτηση για chips μνήμης που χρησιμοποιούνται σε data centers και συστήματα AI.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει ελλείψεις στην αγορά και σημαντικές αυξήσεις τιμών, οδηγώντας σε εκτόξευση των κερδών των εταιρειών του κλάδου.

Οι μετοχές της νοτιοκορεατικής SK Hynix σημείωσαν άνοδο άνω του 9%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από τα 860 δισ. ευρώ.

Ανάλογη άνοδο κατέγραψε και η αμερικανική Micron, η οποία ξεπέρασε επίσης το ίδιο όριο μετά από ισχυρή άνοδο της μετοχής της.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές στρέφονται πλέον όχι μόνο στους κατασκευαστές επεξεργαστών AI αλλά και στις εταιρείες μνήμης, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν τεράστιους όγκους αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων.

Με πληροφορίες από Guardian