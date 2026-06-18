Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Υπέγραψε το μνημόνιο ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τον Πεζεσκιάν να κρατά ένα έγγραφο γραμμένο στα φαρσί, στο κάτω μέρος του οποίου φαίνονται οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του Ντόναλντ Τραμπ.

President @drpezeshkian and his American counterpart Donald Trump signed the memorandum of understanding that formally concludes the imposed war waged by the US and the Israeli regime against the Islamic Republic of Iran early on Thursday. pic.twitter.com/A8e5xJ5mAu — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 18, 2026

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης έντυπο αντίγραφο του σχεδίου στις Βερσαλλίες της Γαλλίας. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ απέστειλαν στους Ιρανούς φωτογραφία της υπογεγραμμένης συμφωνίας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το CNN.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τα 14 σημεία

Η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω της New York Post, έκανε γνωστό το πλήρες σχέδιο των 14 σημείων για τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν.