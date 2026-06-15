Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τι προβλέπεται για τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Η προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, η οποία ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ, την Τεχεράνη και το Πακιστάν, αναμένεται να λάβει επίσημη μορφή με την υπογραφή μνημονίου κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή (19/6).

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν σε άμεση και διαρκή κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών. Το περιεχόμενο του μνημονίου θα δοθεί στη δημοσιότητα μετά την υπογραφή του, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Κάζεμ Γαριμπαμπάντι.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα θα ανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, ενώ υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ναυσιπλοΐα θα επιτραπεί εκ νέου για όλα τα εμπορικά πλοία αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου.

Στενά του Ορμούζ και πυρηνικό πρόγραμμα

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι, βάσει του κειμένου της συμφωνίας, η διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη εξασφάλισε την τελευταία στιγμή την προσθήκη ρήτρας που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο πέρασμα, υπογραμμίζοντας την ιρανο-ομανική κυριαρχία στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδιώξει την κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία το Ιράν θα παγώσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες, αποφεύγοντας νέο εμπλουτισμό ουρανίου και επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να αποδέχθηκαν την προοπτική αραίωσης των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο μιας συνολικής μελλοντικής συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη απομάκρυνσης του ιρανικού πυρηνικού καυσίμου, προσθέτοντας ότι αυτό θα εξεταστεί όταν αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Επισήμανε επίσης ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα συνοδεύεται από αυστηρό καθεστώς διεθνών επιθεωρήσεων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τα πλέον σύνθετα ζητήματα, κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα και τις αμερικανικές κυρώσεις, μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον δεσμεύθηκε να μην επιβάλει νέες κυρώσεις κατά το διάστημα αυτό, ενώ προβλέπεται η προσωρινή άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και, σε μεταγενέστερο στάδιο, η σταδιακή κατάργηση των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων βάσει συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μεταφορών κεφαλαίων, περιφερειακής συνεργασίας και πιστωτικών γραμμών χρηματοδότησης. Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση σχεδίου οικονομικής ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν σε συνεργασία με περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα λάβει απευθείας μετρητά, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων.

Ο Λίβανος

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η πακιστανική πλευρά ανέφερε ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών επεκτείνεται και στο λιβανικό μέτωπο, ενώ το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις θα τερματιστούν οριστικά έως το βράδυ της Δευτέρας. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου, επιρρίπτοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας που ελέγχει σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, θέση που, όπως είπε, έχει μεταφερθεί και στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι στόχος του είναι η αποκατάσταση της ειρήνης σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καλώντας τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν κάθε επιθετική ενέργεια.

Με πληροφορίες από Reuters