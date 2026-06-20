Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Στην Ελβετία Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πρώτο γύρο συνομιλιών

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ξεκίνησε το ταξίδι του προς την Ελβετία, εχθές, Παρασκευή (19/6) όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία.

Οι συνομιλίες επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σχεδιάζει να μεταβεί στην Ελβετία σήμερα, Σάββατο (20/6), αν και, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις, τα σχέδια αυτά ενδέχεται ακόμη να αλλάξουν.

Σύμφωνα με πηγή από μία από τις χώρες που μεσολαβούν στις επαφές, ο Αραγτσί ενημέρωσε αρκετούς ομολόγους του την Παρασκευή ότι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο αποτελεί ζήτημα καθοριστικής σημασίας για το Ιράν και παράγοντα που μπορεί να κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η ιρανική πλευρά ξεκαθάρισε πως επιθυμεί να διαπιστώσει ότι μια εκεχειρία εφαρμόζεται και σταθεροποιείται πριν αποστείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία.

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, ένας από τους βασικούς μεσολαβητές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έφτασε στην Ελβετία την Παρασκευή (19/6).

Αρχικά επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας αναμενόταν να είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ωστόσο ανέβαλε το ταξίδι του την τελευταία στιγμή το βράδυ της Πέμπτης και παραμένει άγνωστο αν τελικά θα μεταβεί στην Ελβετία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από Axios