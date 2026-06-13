Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Πότε υπογράφεται από Ουάσινγκτον, Τεχεράνη - «Ανοίγουν τα Στενά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν «έχει προγραμματιστεί» για αύριο Κυριακή, με την Τεχεράνη ωστόσο να απορρίπτει λίγο νωρίτερα αυτό το ενδεχόμενο.

«Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και μόλις υπογραφεί, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Με δηλώσεις τους ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ώρες τόνιζαν ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ημερομηνία υπογραφής αυτής, και οι όροι που αναφέρουν οι δύο πλευρές, αποκλίνουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο εμπόλευρες πλευρές φαίνεται να είναι κοντά σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Εντούτοις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ τόνισε πως «θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης, ωστόσο η υπογραφή δεν θα γίνει αύριο».

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, λόγω του δισταγμού της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μμε.

Ο Τραμπ, στην ανάρτησή του, ανέφερε πως ότι μόλις αποκατασταθεί η ηρεμία, οι ΗΠΑ θα ανακτήσουν εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν.

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν θα πάμε να ανακτήσουμε την πυρηνική σκόνη που είναι θαμμένη βαθιά» σε βουνά «χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την αραιώσουμε και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις ΗΠΑ», έγραψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τακτικά τον όρο «πυρηνική σκόνη» όταν αναφέρεται στο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που έχει στην κατοχή του το Ιράν.

Στην μακροσκελή ανάρτησή του ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους αρνήθηκε να αναφερθεί στην ημερομηνία υπογραφής, αλλά δήλωσε: «Είναι μια σπουδαία και πολύ ισχυρή συμφωνία».

Ο Σαρίφ ωστόσο είπε σήμερα στο X: «Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ».