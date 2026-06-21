Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών εν μέσω νέων απειλών του Τραμπ

Ιράν και ΗΠΑ ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή (21/6) τον α' γύρο των επίσημων συνομιλιών στην Ελβετία, ο οποίος διήρκησε λίγο περισσότερο από μία ώρα. Ωστόσο, έγινε γρήγορα φανερό πόσο μακριά βρίσκονται ακόμη οι δύο πλευρές από μια συμφωνία.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές επέμειναν ότι ο τερματισμός του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνομιλίες επιβαρύνθηκαν επίσης από την ανανέωση των απειλών του Αμερικανού προέδρου κατά του Ιράν, τη στιγμή που ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, μιλούσε για τη «μεγάλη πρόοδο» που σημειώνεται.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι μπορεί να κάνει «ό,τι θέλει» μετά τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών και ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει επιμείνει πως η Τεχεράνη πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου, «καλύτερα να προσέχει τι λέει».

Iran's President Pezeshkian: We will not give up our right to enrichment.



Trump: He better watch his mouth. He better shape up, or we will take over the rest of the country.



Source: Fox News pic.twitter.com/raVsOJ5wRI — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Επιπλέον, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά το Ιράν, εάν δεν σταματήσει να υποστηρίζει οργανώσεις στον Λίβανο.

Ο απεσταλμένος του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι προσεκτικές όταν εκτοξεύουν απειλές, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν.

«Όσο κι αν μιλούν, εμείς είμαστε εκείνοι που δρούμε», έγραψε.

Οι συνομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν σε παραλίμνιο θέρετρο της Ελβετίας με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ήταν οι πρώτες μέσα στην περίοδο των 60 ημερών που αποσκοπεί στην επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, δεν έγινε καμία συζήτηση για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Με πληροφορίες από The New York Times



