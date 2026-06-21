Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν»

Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε το βράδυ της Κυριακής (21/6) από τον χώρο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χαρακτηρίστηκε από την Τεχεράνη ως «προσβλητική». Την εξέλιξη μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Παρά την αποχώρηση, πηγή από την ιρανική πλευρά ανέφερε στο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τερματιστεί οριστικά, αλλά έχουν προσωρινά διακοπεί.

Σύμφωνα με το Irna, οι συνομιλίες που διεξάγονταν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ είχαν εισέλθει σε δύσκολη φάση έπειτα από περίπου 80 λεπτά συζήτησης και ένα σύντομο διάλειμμα, κατά το οποίο δημοσιεύτηκε το επίμαχο μήνυμα του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν τα πλήγματα κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν αναλάβει δράση για να περιορίσει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Χ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι πιο προσεκτικές στις δηλώσεις τους, τονίζοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με το μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες την περασμένη Τετάρτη, το οποίο προβλέπει αποφυγή απειλών και χρήσης βίας μεταξύ τους.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σε ξενοδοχείο των ελβετικών Άλπεων και στόχο έχουν την επίτευξη συνολικής συμφωνίας μέσα σε διάστημα 60 ημερών, με σκοπό τον τερματισμό της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ιστορικές» και εξέφρασε την ελπίδα για μια νέα εποχή στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές, με βασικό σημείο τριβής το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τεταμένο κλίμα

Ενδεικτικό του τεταμένου κλίματος ήταν και το γεγονός ότι η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κοινή αναμνηστική φωτογράφιση με τους Αμερικανούς εκπροσώπους.

Οι συνομιλίες διεξάγονται παράλληλα με την εύθραυστη κατάσταση στον Λίβανο, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν μέχρι πρόσφατα, παρά τις δεσμεύσεις για παύση των εχθροπραξιών. Το Ιράν ανακοίνωσε ως αντίδραση το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Στις δηλώσεις Νετανιάχου απάντησε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να διατηρήσει επ' αόριστον την παρουσία του στον Λίβανο και ότι η οργάνωση θα αντιδράσει σε κάθε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης χαρακτήρισε «αδύνατη» τη διατήρηση ισραηλινών στρατευμάτων σε λιβανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο του λιβανέζικου στρατού, λέγοντας ότι πρόκειται για τη μοναδική δύναμη που μπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα και να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία.

«Έχουμε έναν λιβανέζικο στρατό που είναι ο μόνος ικανός να αναπτυχθεί και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας του Λιβάνου, και με αυτόν συνεργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ελευθερία να επιχειρούν κατά απειλών στον Λίβανο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ.