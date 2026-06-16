Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: «Ο Τραμπ ενδέχεται να τη δημοσιοποιήσει πριν την Παρασκευή», δήλωσε ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δώσει στη δημοσιότητα πριν από την Παρασκευή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι έχει ήδη υπογραφεί.

Ο Βανς χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης (MOU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως ένα κείμενο «περίπου μιάμισης σελίδας» και «πολύ γενικού χαρακτήρα».

Αμερικανοί αξιωματούχοι άρχισαν επίσης να αποκαλύπτουν ορισμένες λεπτομέρειες της συμφωνίας, αναφέροντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή, την ίδια ημέρα που προβλέπεται να υπογραφεί επισήμως η συμφωνία στη Γενεύη.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη συμμετοχή του Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, όπου σήμερα, Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για το Ιράν με τη συμμετοχή των ηγετών της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Τραμπ δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να πω ότι έχει υπογραφεί, η συμφωνία έχει υπογραφεί πλήρως», αναφερόμενος στην προκαταρκτική συμφωνία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία υπογράφηκε ηλεκτρονικά από τον Τραμπ, τον Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν τεχνικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με τις δεσμεύσεις της.

Παρότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα μετά την τελετή της Παρασκευής, ο Βανς ανέφερε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να δημοσιεύσει το κείμενο νωρίτερα.

Μιλώντας στο CNN, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι το μνημόνιο αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο και ότι πολλές λεπτομέρειες θα καθοριστούν στις επόμενες διαπραγματεύσεις.

Όπως εξήγησε, το πρώτο μέρος του εγγράφου προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμευθεί για «περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», συμπεριλαμβανομένης της διακοπής χρηματοδότησης οργανώσεων που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές.

«Το σημαντικότερο είναι ότι θα υπάρξει επαληθεύσιμη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο», τόνισε ο Βανς.

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη G7 αναμένεται να συζητήσουν εκτενώς το θέμα του Ιράν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν ήδη προωθήσει σχέδια για αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως οι ΗΠΑ χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, αν και πρόσθεσε πως δεν θα ήταν κακή ιδέα να συμμετέχουν και πλοία άλλων χωρών στην αποστολή.

Η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα διαπραγματευθούν τους όρους μιας οριστικής συμφωνίας.

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου μεσολάβησε στις συνομιλίες, δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν πάντως ότι, αν και ο Λίβανος καλύπτεται από το πλαίσιο της εκεχειρίας, η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από λιβανικό έδαφος δεν αποτελεί όρο της συμφωνίας. Το Ισραήλ, πρόσθεσαν, διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα «για όσο χρειαστεί» και θα συνεχίσουν να έχουν ελευθερία δράσης απέναντι σε απειλές.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανεξαρτήτως της συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι έδωσε εντολή για την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι «τα πλοία έχουν ήδη αρχίσει να κινούνται, πολλά από αυτά φορτωμένα με πετρέλαιο, έξω από τα Στενά του Ορμούζ».

Με πληροφορίες από BBC