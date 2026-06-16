Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη επιμένει στο τέλος του πολέμου στον Λίβανο

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε σήμερα στην σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ.

«Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πιο σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου: η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς παύσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, με τα σχόλιά του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

«Το τέλος του πολέμου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης», δήλωσε. «Κατά την άποψή μας, υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό το πρωτόκολλο: από μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και από την άλλη το Ιράν και η Χεζμπολάχ».

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν χθες ότι κατέληξαν σε πρωτόκολλο συμφωνίας για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στις 2 Μαρτίου ρουκέτες κατά του Ισραήλ, που ανταπάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται ακόμα στρατεύματα.

«Η όποια στρατιωτική επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Λιβάνου και η συνέχιση της κατοχής στα λιβανικά εδάφη, θα θεωρηθούν παραβίαση» του πρωτοκόλλου συμφωνίας, δήλωσε ο Αραγτσί.

Νετανιάχου: «Θα μείνουμε για όσο είναι απαραίτητο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε από την πλευρά του ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον Λίβανο, στη Συρία και τη Γάζα «για όσο είναι απαραίτητο».

Ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε χθες όχημα στον νότιο Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ani. Και η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «απώθησε» ισραηλινή δύναμη που επιχειρούσε να «προελαύσει» στην περιοχή.

Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τελετή για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Αραγτσί, την ίδια μέρα είναι «πιθανόν» να ξεκινήσει «νέος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ με στόχο της επίτευξη οριστικής συμφωνίας».

«Στην τελική συμφωνία, θα ληφθούν αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων» των ΗΠΑ που προκαλούν ασφυξία στην ιρανική οικονομία, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός.

Τραμπ: «Θα ξεσπάσει κόλαση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία του Ιράν διευκρινίζει πως η χώρα δεν θα έχει πυρηνικό όπλο.

«Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό το δηλώνει δυνατά και ξεκάθαρα», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της της Ομάδας των 7 (G7) στη Γαλλία.

«Θα ξεσπάσει κόλαση» στο Ιράν εάν η ιρανική κυβέρνηση είχε την πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, πρόσθεσε.