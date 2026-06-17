Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες σχέδιο των 14 σημείων

Διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί δημιουργίας επενδυτικού κεφαλαίου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε, μέσω της φιλικά προσκείμενης προς αυτήν New York Post, το πλήρες σχέδιο των 14 σημείων για τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης με την Τεχεράνη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, όπως ενέκρινε σχετικά η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο, με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (MOU), δηλώνουν την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύονται ότι από εδώ και στο εξής δεν θα ξεκινήσουν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης. Δεσμεύονται επίσης να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τη μόνιμη λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς και να απέχουν από κάθε ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης. Αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλου εμποδίου που επιβάλλουν στο Ιράν. Ο αποκλεισμός θα τερματιστεί πλήρως εντός 30 ημερών. Κατά το διάστημα αυτό, η ναυσιπλοΐα θα επανέρχεται σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται επίσης να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Με την υπογραφή του μνημονίου, το Ιράν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα, χωρίς χρεώσεις, για διάστημα 60 ημερών. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα επανεκκινήσει άμεσα, ενώ οι τεχνικές και στρατιωτικές εργασίες αποναρκοθέτησης και αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών. Το Ιράν θα ξεκινήσει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν και άλλα κράτη του Κόλπου για το μελλοντικό καθεστώς διοίκησης και παροχής ναυτικών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, να καταρτίσουν οριστικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν, ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες. Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν κάθε μορφή κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που συνδέονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τη σημασία του ζητήματος και δεσμεύονται να το αντιμετωπίσουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφωνούν να καθορίσουν τον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, με ελάχιστη απαίτηση τη μείωση του βαθμού εμπλουτισμού επί τόπου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, στο πλαίσιο ενός αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου που θα περιληφθεί στην τελική συμφωνία. Μέχρι να επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς. Το Ιράν θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα και οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και μέχρι την πλήρη άρση των κυρώσεων, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδίδει εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλίσεων και μεταφορών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στη διαδικασία αποδέσμευσης των πόρων αυτών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα ποσά αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς για πληρωμές σε οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφωνούν στη δημιουργία εκτελεστικού μηχανισμού που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου και τη συμμόρφωση των δύο πλευρών με την τελική συμφωνία. Μετά την υπογραφή του μνημονίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει η εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αποκλειστικά για τα υπόλοιπα σημεία της τελικής συμφωνίας.

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τι ανέφερε προηγουμένως το CNN

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, το CNN δημοσίευσε ένα προσχέδιο της συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο όμως διαψεύστηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μεταξύ άλλων, προέβλεπε:

1. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στον παρόντα πόλεμο, δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης την άμεση και μόνιμη λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι από εδώ και στο εξής δεν θα προβούν σε καμία εχθρική ενέργεια η μία εναντίον της άλλης, ούτε θα απειλήσουν ή θα χρησιμοποιήσουν βία η μία κατά της άλλης.

Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των υπόλοιπων άρθρων του Μνημονίου.

2. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να απέχουν από οποιαδήποτε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης πλευράς.

3. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός μέγιστης προθεσμίας 60 ημερών, η οποία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης.

4. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποτρέψουν κάθε παρέμβαση ή παρεμπόδιση εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αποκαθιστώντας εντός μέγιστου διαστήματος 30 ημερών τη ναυσιπλοΐα στο πλήρες επίπεδο λειτουργίας της. Η διακίνηση πλοίων θα επανέλθει σε όγκο αντίστοιχο με εκείνον που υπήρχε πριν από τον πόλεμο για την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται επίσης να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας.

5. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει άμεσα μέτρα ώστε η διέλευση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα να επανέλθει, εντός 30 ημερών, στα προπολεμικά επίπεδα. Αυτό θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης τεχνικών εμποδίων και εξουδετέρωσης ναρκών από το Ιράν.

6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, μαζί με τους περιφερειακούς τους εταίρους, να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το οποίο θα έχει συμφωνηθεί από αμφότερα τα μέρη, εξασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του σχεδίου, ως μέρος της τελικής συμφωνίας, θα καθοριστεί εντός 60 ημερών.

7. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, κάθε μορφή κυρώσεων που ισχύουν σήμερα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών.

8. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι η τύχη του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τα πυρηνικά και έχει συμφωνηθεί αμοιβαία - συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών αναγκών του Ιράν - θα ρυθμιστούν επαρκώς στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν ότι, μέχρι να επιτευχθεί η τελική συμφωνία, θα διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς: το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

10. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και έως την ημερομηνία πλήρους άρσης των κυρώσεων, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει εξαιρέσεις (waivers) που θα επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και των παραγώγων τους, καθώς και όλες τις σχετικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών, ασφαλιστικών, μεταφορικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Με πληροφορίες από New York Post, CNN