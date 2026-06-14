Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εντός ημερών βλέπει ο Τραμπ, αλλά η Τεχεράνη κρατά αποστάσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη αναμένεται να υπογραφεί την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν εξακολουθεί να εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το Σάββατο,ε ο Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί «αύριο» και υποστήριξε ότι αμέσως μετά το Στενό του Ορμούζ θα είναι «ανοιχτό για όλους».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να ασχοληθεί σε επόμενο στάδιο με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα Τραμπ

Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης τα μηνύματα παραμένουν πιο συγκρατημένα.

US President Donald Trump says a memorandum of understanding with Iran that includes a 60-day ceasefire and the reopening of Hormuz will be signed on Sunday, even though the event does not appear on his publicly available schedule. pic.twitter.com/3oNvpao2hW — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 14, 2026

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι δεν αναμένει την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης την Κυριακή, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει αναμονή μέχρι να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία.

Ανάλογο κλίμα καλλιεργούν και δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Το πρακτορείο Fars, που θεωρείται κοντά σε συντηρητικούς κύκλους της χώρας, μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας.

Επικαλούμενο πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, το πρακτορείο ανέφερε ότι η τελική στάση της Τεχεράνης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους που θεωρούν ότι η συμφωνία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν.

Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Κατάρ και Πακιστάν πιέζουν για οριστικοποίηση της συμφωνίας

Την Κυριακή, αντιπροσωπεία του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης και πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η Ντόχα, μαζί με το Πακιστάν, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τους τελευταίους μήνες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, είχε δηλώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ» σε συμφωνία, εκτιμώντας ότι η οριστικοποίησή της αναμένεται μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Όπως ανέφερε, το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα ακολουθηθεί από τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Οι βασικές γραμμές του υπό διαμόρφωση μνημονίου έχουν γίνει γνωστές τις τελευταίες ημέρες τόσο από Ιρανούς όσο και από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Abbas Araghchi, η συμφωνία προβλέπει αρχικά τη διατήρηση της εκεχειρίας και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξει ξανά πλήρως το Στενό του Ορμούζ, η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης έναν οδικό χάρτη για τη σταδιακή οικονομική επανένταξη του Ιράν, με πιθανή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων να συνδέεται με την τήρηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από την Τεχεράνη.

Το πιο δύσκολο κεφάλαιο, ωστόσο, παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων σε δεύτερη φάση.

Γιατί η αισιοδοξία συνοδεύεται από επιφυλάξεις

Παρά το θετικό κλίμα που καλλιεργούν τις τελευταίες ημέρες οι μεσολαβητές και οι δύο πλευρές, αντίστοιχες προσδοκίες για επικείμενη συμφωνία έχουν διαψευστεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, προκαλώντας αντίποινα από την Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών συμμάχων στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, το Ιράν προχώρησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Αν και από τον Απρίλιο βρίσκεται σε ισχύ κατάπαυση του πυρός, οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει κατά διαστήματα πυρά, γεγονός που έχει επανειλημμένα θέσει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα των διαπραγματεύσεων.

Το αγκάθι του Λιβάνου παραμένει

Παραμένει επίσης ανοιχτό το ζήτημα του Λιβάνου, το οποίο το Ιράν επιμένει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία.

Το Ισραήλ, που δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

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Μάλιστα, την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για 29 χωριά στον νότιο Λίβανο, κίνηση που συνήθως προηγείται αεροπορικών επιδρομών.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ, αφού από δύο ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτική ζώνη στο βόρειο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, Reuters