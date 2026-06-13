Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εντός 24 ωρών «βλέπει» το Πακιστάν - O Λίβανος παραμένει αγκάθι

Η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς το Πακιστάν, που έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες, εκτίμησε ότι το σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται άμεσα, ενώ θα ακολουθήσει ηλεκτρονική υπογραφή του κειμένου και στη συνέχεια τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα για τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική συμφωνία ειρήνης θα αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για μια διαρκή ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τόσο την Ουάσιγκτον όσο και την Τεχεράνη για τη στάση τους στις διαπραγματεύσεις.

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική έκβαση της διαδικασίας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμη γίνει σαφές αν το τελικό κείμενο έχει εγκριθεί από την ανώτατη πολιτική και θρησκευτική ηγεσία του Ιράν.

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Ο Χαμιντρεζά Γκολαμζαντέχ, επικεφαλής του ιρανικού think tank Diplo House, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Τεχεράνη, μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δυσκολεύουν την επικοινωνία ανάμεσα στους διαπραγματευτές και τα ανώτατα κέντρα λήψης αποφάσεων.

«Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι ο Ανώτατος Ηγέτης ή το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας έχουν εγκρίνει επισήμως το κείμενο», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στον Λίβανο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε νέες αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές του νότιου Λιβάνου και εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για πόλεις και χωριά κοντά στα σύνορα.

Τι θα σήμαινε μία κλιμάκωση στον Λίβανο για τις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον Γκολαμζαντέχ, τυχόν νέα κλιμάκωση στο λιβανικό μέτωπο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματεύσεις, καθώς η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι θεωρεί τον Λίβανο μέρος οποιασδήποτε συνολικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ανάλογη εκτίμηση διατυπώνεται και από πλευράς Χεζμπολάχ. Ο Λιβανέζος βουλευτής Αμίν Σέρι δήλωσε ότι υπάρχουν «θετικές ενδείξεις» για συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει άμεσα και την κατάσταση στον Λίβανο.

Στο Ισραήλ, πάντως, η προοπτική μιας συμφωνίας αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα. Σύμφωνα με το Al Jazeera, στην ισραηλινή πολιτική σκηνή επικρατεί ανησυχία ότι ένα μνημόνιο κατανόησης που θα διατηρεί το υφιστάμενο καθεστώς στην Τεχεράνη δεν ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει η κυβέρνηση Νετανιάχου μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Τι προβλέπει το μνημόνια κατανόησης

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη φάση της συμφωνίας θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ αυτών και στον Λίβανο, καθώς και σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ. Το δυσκολότερο ζήτημα παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, η δυσπιστία εξακολουθεί να είναι έντονη και στις δύο πλευρές. Ο επικεφαλής της ιρανικής Δικαιοσύνης, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν εμπιστεύεται καθόλου τους Αμερικανούς», υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή βασίζεται σε «ιστορικά γεγονότα και εμπειρίες».

Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν ότι ακόμη και αν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, η εφαρμογή του δεν αναμένεται να είναι απλή. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν εβδομάδες ή και μήνες διαπραγματεύσεων για τα πιο σύνθετα ζητήματα, με κυριότερο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το μελλοντικό καθεστώς ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το μνημόνιο δεν θα αποτελεί οριστική ειρηνευτική συμφωνία αλλά ένα πλαίσιο δεσμεύσεων που θα ανοίξει τον δρόμο για νέες συνομιλίες. Η πρώτη φάση αναμένεται να περιλαμβάνει γενική κατάπαυση του πυρός, μέτρα αποκλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ και την έναρξη διαδικασιών οικονομικής ελάφρυνσης για το Ιράν.

Εφόσον υπάρξει πρόοδος στις επόμενες διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο παραμένει το πιο ακανθώδες ζήτημα στις σχέσεις τους.

Με πληροφορίες από Al Jazeera