Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: «Δεν θα γίνει την Κυριακή» απαντά η Τεχεράνη

Ο ακριβής χρόνος υπογραφής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ δεν θα είναι την Κυριακή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκέϊ, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.

Ο Μπαγκέϊ δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ μέσα στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί, αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

«Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε ο Σαρίφ.

Νέα κρίση ΗΠΑ-Ιράν πριν τη συμφωνία

Επίσης, σήμερα νωρίτερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά drones με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε στο Χ το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσινγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα, ύστερα από εβδομάδες κοπιαστικών διαπραγματεύσεων και ελπίδων που διαψεύσθηκαν, να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πάντως, οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει «προσχήματα» για να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Και στην Ουάσινγκτον, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε σε «80 με 85%» την πιθανότητα μιας συμφωνίας-πλαισίου που θα ανοίξει μια περίοδο 60 ημερών με τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις, αλλά «όχι 100%». «(Οι δύο πλευρές) δεν έχουν διασχίσει ακόμα τη γραμμή τερματισμού», δήλωσε, θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) διαψεύδουν αναφορές των ΜΜΕ που αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση των ΗΑΕ συμφώνησε στο ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CNBC.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί σύμφωνα με τους οποίους δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια ξεπάγωσαν είναι «εντελώς ψευδείς κι αβάσιμοι».