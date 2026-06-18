Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής στην Ελβετία - «Έχει ήδη υπογραφεί»

Ακυρώνεται η αυριανή τελετή υπογραφής στη Γενεύη, για την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν γνωστοποίησε στο BBC, πως το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, έχει ήδη υπογραφεί εξ' αποστάσως και ηλεκτρονικά.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν είχε αρχικά δηλώσει στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, αναφέροντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου».

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Η αρχική πρόθεση του Πακιστάν

Αρχικά εκφράστηκαν αμφιβολίες σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης, αφού ο Σαρίφ τροποποίησε νωρίς σήμερα το πρωί την ανάρτησή του στο X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε: «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή, του Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή όπως έχει προγραμματιστεί στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο».

Πίσω από τα παρασκήνια σήμερα το πρωί στο Πακιστάν, πηγές διαβεβαίωσαν το BBC ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει.

Ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) ως μεσολαβητής.

ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης

Νωρίτερα σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε βίντεο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες σχέδιο της συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο αποτελείται από 14 σημεία.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

«Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας» ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω της New York Post, έκανε γνωστό το πλήρες σχέδιο των 14 σημείων για τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης με το Ιράν.