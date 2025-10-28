Συμφωνία ΗΠΑ - Ιαπωνίας για σπάνιες γαίες και ορυκτά: Τι «θέλουν πραγματικά» Τραμπ και Τακαΐτσι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι υπέγραψαν πλαίσιο συμφωνίας για τη διασφάλιση της προμήθειας κρίσιμης σημασίας ορυκτών και σπάνιων γαιών μέσω εξόρυξης και επεξεργασίας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία υπεγράφη στη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, καθώς οι δύο χώρες θέλουν να ενισχύσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες σπάνιων γαιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τα ηλεκτρονικά και τα αυτοκίνητα.

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία σχεδιάζουν να συνεργαστούν μέσω εργαλείων οικονομικής πολιτικής και συντονισμένων επενδύσεων για να επιταχύνουν την ανάπτυξη ποικιλόμορφων, υψηλής ρευστότητας και δίκαιων αγορών για τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία αυτή έρχεται λίγο μετά από την ανακοίνωση από την Κίνα για νέους ελέγχους στην εξαγωγή τεχνολογιών που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες, προς απογοήτευση των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ευρώπης. Η Κίνα επεξεργάζεται πάνω από το 90% των σπάνιων γαιών του κόσμου.

Οι ΗΠΑ, αντίθετα, έχουν σε λειτουργία ένα ορυχείο σπάνιων γαιών και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ορυκτά που είναι ζωτικής σημασίας για τους τομείς ηλεκτρικών οχημάτων και αμυντικών συστημάτων καθώς και για την προηγμένη μεταποιητική βιομηχανία. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αύριο, Πέμπτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας τους, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφώνησαν να βελτιστοποιήσουν και να άρουν περιορισμούς στα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες αδειοδότησης για κρίσιμης σημασίας ορυκτά και σπάνιες γαίες, καθώς και να αντιμετωπίσουν μη αγοραίες πολιτικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Οι δύο χώρες θα εξετάσουν μια αμοιβαία συμπληρωματική συμφωνία για δημιουργία αποθεμάτων και θα συνεργαστούν με άλλους διεθνείς εταίρους για την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Η θερμή υποδοχή Τακαΐτσι σε Τραμπ

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός από τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, για συνομιλίες σχετικά με θέματα άμυνας και εμπορίου. Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, πριν από την προγραμματισμένη 45λεπτη συνάντησή τους.

Η Σαναέ Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας «θα προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης»

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι εξέφρασε την πρόθεσή της να προτείνει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ο κόσμος άρχισε να απολαμβάνει περισσότερη ειρήνη», είπε η νεοεκλεγείσα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στον αμερικανό πρόεδρο κατά τη συνάντησή τους. «Εντυπωσιάστηκα και με εμπνεύσατε πολύ, κύριε Πρόεδρε», συμπλήρωσε η Σαναέ Τακαΐτσι.