Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Η Ουκρανία προσφέρεται να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων -χρηματοδοτούμενα από την Ευρώπη - σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Με βάση τις προτάσεις, το Κίεβο και η Ουάσιγκτον θα συνάψουν επίσης συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες που ανέπτυξαν την τεχνολογία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ - οι οποίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα - σε έγγραφο με σημεία συζήτησης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Το έγγραφο δεν διευκρινίζει ποια όπλα θέλει να αποκτήσει η Ουκρανία, ωστόσο το Κίεβο έχει εκφράσει σαφώς την πρόθεση να αγοράσει τουλάχιστον 10 συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία πόλεων και κρίσιμων υποδομών, μαζί με άλλα βλήματα και εξοπλισμό. Δεν αναφέρεται επίσης ποιο μέρος της συμφωνίας για τα drones αφορά προμήθεια και ποιο επένδυση.

Η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του Τραμπ να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο για περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο περιγράφει το πώς το Κίεβο σκοπεύει να παρουσιάσει μια «αντιπρόταση» στις ΗΠΑ, μετά την εμφάνιση του Τραμπ να υιοθετεί θέσεις πιο κοντά στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου, ύστερα από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα.

Η Ουκρανία επαναλαμβάνει την έκκλησή της για εκεχειρία - πρόταση που αρχικά είχε υιοθετήσει ο Τραμπ αλλά εγκατέλειψε μετά το ραντεβού με τον Πούτιν, προτιμώντας την αναζήτηση μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είπε στον Τραμπ, στη δημόσια φάση της συνάντησης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον, ότι η ομάδα επιθυμεί τη βοήθεια των ΗΠΑ για να διασφαλιστεί πρώτα μια εκεχειρία: «Δεν μπορώ να φανταστώ πως η επόμενη συνάντηση θα γίνει χωρίς εκεχειρία», είπε. «Ας εργαστούμε γι’ αυτό και ας ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία, γιατί η αξιοπιστία των προσπαθειών μας εξαρτάται τουλάχιστον από μια εκεχειρία».

Το ουκρανικό έγγραφο υπογραμμίζει ότι μια «διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται σε παραχωρήσεις και δώρα στον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφάλειας που θα αποτρέψει μελλοντική επιθετικότητα». Αναφέρεται επίσης ότι πρόσφατα βίντεο στα ρωσικά μέσα δείχνουν πως το Κρεμλίνο δεν παίρνει σοβαρά μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία και υποτιμά την ηγεσία του Τραμπ, επικαλούμενο δηλώσεις του τηλεπαρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ που χλεύαζε τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε μία, τον ειρωνεύεται επειδή «απειλεί» τη Ρωσία, λέγοντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να «καταστρέψει [τις ΗΠΑ] με πυρηνικά όπλα».

Το έγγραφο επισημαίνει ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και πως προϋπόθεση για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία παραμένει η κατάπαυση του πυρός.

Επίσης απορρίπτεται η πρόταση Πούτιν προς τον Τραμπ στην Αλάσκα, να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τμήματα των κατεχόμενων περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Σύμφωνα με το Κίεβο, κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «ορμητήριο για νέα, ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο» και θα έδινε στον Πούτιν τη δυνατότητα να «επιτύχει τους στόχους της επιθετικότητας με άλλους τρόπους».

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι η προσπάθεια της Ρωσίας να διευθετήσει εδαφικά ζητήματα πριν από συζητήσεις για μια συνολική ειρήνη θα δημιουργούσε τετελεσμένα στο πεδίο, χωρίς καμία εγγύηση για τη μελλοντική ασφάλεια του Κιέβου.

Τέλος, η Ουκρανία επιμένει ότι πρέπει να αποζημιωθεί πλήρως από τη Ρωσία για τις πολεμικές καταστροφές, με πιθανή αξιοποίηση των 300 δισ. δολαρίων σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στη Δύση. Οποιαδήποτε άρση κυρώσεων, σημειώνει, θα πρέπει να γίνει μόνο αν η Ρωσία τηρήσει την ειρηνευτική συμφωνία και «παίξει δίκαιο παιχνίδι».

