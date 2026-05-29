Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για την Γάζα δεν έχει χρήματα

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καθόλου χρήματα στο επίσημο ταμείο ανασυγκρότησης της Γάζας, όπως δήλωσε στο AFP πηγή με γνώση του θέματος.

Η οικονομική ανέχεια σημειώνεται παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τραμπ συνέλαβε αρχικά την ιδέα του Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της Γάζας, όταν το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο σε κατάπαυση του πυρός με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ένας καταστροφικός πόλεμος που διήρκεσε δύο χρόνια.

Ωστόσο, προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις στέλνοντας ευρείες προσκλήσεις, μεταξύ άλλων στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και σε χώρες που απέχουν πολύ από την παραδοσιακή διπλωματία της Μέσης Ανατολής.

Από τη σύσταση του συμβουλίου, το ταμείο – το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη – δεν έχει λάβει χρήματα από δωρητές, δήλωσε στο AFP η πηγή, εξηγώντας ότι δεν έχουν κατατεθεί χρήματα επειδή το ταμείο σχεδιάστηκε για τη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, η οποία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Τα οικονομικά του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται παρά την εκεχειρία, με τουλάχιστον 910 νεκρούς από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων εισόδου και εξόδου, ενώ ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στην ακτή.

Νωρίτερα την Τετάρτη (27/05), οι Financial Times, επικαλούμενοι τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου ανέφεραν ότι έχουν ληφθεί δωρεές απευθείας σε λογαριασμό της JPMorgan.

Δεν υπάρχουν «ανεξάρτητες απαιτήσεις διαφάνειας» για τον λογαριασμό της JPMorgan, σημειώνουν οι FT.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Συμβούλιο Ειρήνης ανέφερε ότι το ταμείο που διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα ήταν «μόνο ένας από τους πολλούς μηχανισμούς χρηματοδότησης που μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την κοινότητα των δωρητών».

Η ανάρτηση πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο χρηματοδοτείται «μέσω άλλων μηχανισμών».

Τα ποσά που οφείλουν να δώσουν τα κράτη

Το Συμβούλιο δεν καθοδηγείται απλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος έχει τον τελικό λόγο και μπορεί να παραμείνει επικεφαλής και μετά τη λήξη της προεδρίας του.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισέφεραν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο, ενώ το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποσχέθηκαν το καθένα τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, τα μέλη του συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη θέση.

Μια αξιολόγηση της ΕΕ και του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτιμά ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 71 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ανθρωπιστική κατάσταση είναι «κρίσιμη».

Με πληροφορίες από AFP , ΕΡΤ