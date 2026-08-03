Συμβούλιο Ειρήνης: Ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από τη Γάζα μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη Λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την ολοκλήρωση μιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αποχώρηση του Ισραήλ μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

Προς στιγμήν το Ισραήλ δεν έχει κάνει κάποια δήλωση επί του θέματος.

As part of the process of decommissioning weapons in Gaza and enabling the transition to civilian governance, and creating a safer future in the region for both Israelis and Palestinians in Gaza, a meeting was held earlier today (Monday) between High Representative Nickolay… — Board of Peace (@BoardOfPeace) August 3, 2026

Μάλιστα, η μέχρι πρόσφατα σιωπή του Ισραηλινού ηγέτη συνοδεύτηκε από μια απότομη αύξηση των αεροπορικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο 28 ανθρώπων στον θύλακα – ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων εδώ και εβδομάδες – παρόλο που η συμφωνία προέβλεπε ρητά την παύση των επιθέσεων.

Ενώ ο Τραμπ, οι μεσολαβητές και άλλες αραβικές χώρες είχαν αρχικά χαιρετίσει αυτό που χαρακτήρισαν ως σημαντική πρόοδο, η θέση του Νετανιάχου μεταδόθηκε μέσω ανώνυμων «ισραηλινών αξιωματούχων», εκπροσώπων του υπουργείου Εξωτερικών και πολιτικών συμμάχων, οι οποίοι επέμειναν ότι το Ισραήλ δεν είχε υπογράψει τη συμφωνία και δεν είχε την πρόθεση να αποσυρθεί από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Με πληροφορίες από AFP και CNN