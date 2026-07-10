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«Σύμβολο της Άλωσης η Αγία Σοφία»: Η προκλητική ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού

Η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού συνοδεύεται από μια φωτογραφία του μαζί με τον Ερντογάν στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας

The LiFO team
The LiFO team
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Facebook Twitter
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας / Φωτ. Χ
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Με μια προκλητική ανάρτηση «γιόρτασε» τα έξι χρόνια από τη μέρα που η Αγία Σοφία λειτούργησε ως τζαμί, ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού. 

O Μεχμέτ Νουρί Ερσόι μίλησε για μια «ιστορική ημέρα», που φέρει την υπογραφή του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Πολιτισμού συνοδεύεται από μια φωτογραφία του μαζί με τον Ερντογάν στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας», έγραψε. 

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