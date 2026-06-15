«Σύμβολο λευκής υπεροχής»: Οργάνωση κατά των διακρίσεων καταγγέλλει χειρονομία διαιτητή στο Μουντιάλ 2026

Αντιδράσεις προκάλεσαν πλάνα από το δωμάτιο των διαιτητών VAR κατά τη διάρκεια του αγώνα Γερμανίας–Κουρασάο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στα οποία εμφανίζεται ο Αυστραλός διαιτητής Σον Έβανς να σχηματίζει με το χέρι του μια χειρονομία που έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με το κίνημα της λευκής υπεροχής και το σύνθημα «White Power».

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η τηλεοπτική μετάδοση στράφηκε για λίγα δευτερόλεπτα στην αίθουσα του VAR κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κυριακής. Στα πλάνα, ο Έβανς φαίνεται να σχηματίζει έναν κύκλο με τον αντίχειρα και τον δείκτη του, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλα παραμένουν τεντωμένα.

Η χειρονομία αυτή είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες ως το σήμα του «ΟΚ». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί και από ορισμένους ακροδεξιούς και λευκούς εθνικιστικούς κύκλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα τρία υψωμένα δάχτυλα σχηματίζουν το γράμμα «W» (White) και ο κύκλος με τον αντίχειρα και τον δείκτη το γράμμα «P» (Power).

Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παρενέβη και το δίκτυο Fare, μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις κατά των διακρίσεων στο ποδόσφαιρο.

Σε ανακοίνωσή του, το Fare υποστήριξε ότι η χειρονομία που εμφανίστηκε στην τηλεοπτική μετάδοση «μοιάζει ξεκάθαρα» με το σύμβολο που χρησιμοποιείται από ακροδεξιούς κύκλους διεθνώς και κάλεσε τη FIFA να μην αναθέσει περαιτέρω καθήκοντα στον συγκεκριμένο αξιωματούχο στη διοργάνωση.

Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό, χωρίς όμως να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια ή να ανακοινώσει εάν εξετάζεται κάποια έρευνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από τον ίδιο τον Έβανς.

Παρά τις αντιδράσεις, οργανώσεις που παρακολουθούν την εξτρεμιστική ρητορική επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη χειρονομία δεν συνδέεται πάντοτε με πολιτικά ή ιδεολογικά μηνύματα.

Η Anti-Defamation League (ADL), μία από τις σημαντικότερες οργανώσεις καταπολέμησης του αντισημιτισμού και του εξτρεμισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει το σύμβολο στη βάση δεδομένων της για σύμβολα μίσους, αλλά προειδοποιεί ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία του.

Όπως σημειώνει, η χειρονομία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως με την παραδοσιακή της σημασία, δηλαδή ως ένδειξη ότι «όλα είναι καλά», ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται στο πλαίσιο ενός δημοφιλούς παιχνιδιού ή αστείου, χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

«Πρέπει να αποφεύγονται τα βιαστικά συμπεράσματα για την πρόθεση κάποιου που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη χειρονομία», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση.

Η συζήτηση γύρω από το νόημα του συμβόλου έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές και τον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Το 2019, ο Αυστραλός ακροδεξιός εξτρεμιστής Μπρέντον Τάραντ εμφανίστηκε να κάνει τη χειρονομία κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο μετά την επίθεση σε δύο τεμένη στη Νέα Ζηλανδία, όπου σκοτώθηκαν 51 άνθρωποι.

Έκτοτε έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις όπου δημόσια πρόσωπα, αθλητικοί παράγοντες ή φίλαθλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο αντιδράσεων για τη χρήση της. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν κυρώσεις, ενώ σε άλλες οι εξηγήσεις που δόθηκαν έγιναν αποδεκτές και δεν προέκυψαν περαιτέρω συνέπειες.

Ο 38χρονος Σον Έβανς θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές της Αυστραλίας. Είναι διεθνής διαιτητής της FIFA από το 2017, συμμετείχε ως VAR στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 και έχει οριστεί ξανά σε αντίστοιχο ρόλο στη φετινή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από The Athletic

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