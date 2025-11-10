Συμβολική χάρη του Τραμπ σε Ρούντι Τζουλιάνι και ακόμη 76 συνεργάτες του για την υπόθεση των εκλογών του 2020

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε συμβολική προεδρική χάρη σε 77 άτομα που είχαν εμπλακεί στην απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών του 2020, τις οποίες είχε κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και ο πρώην δικηγόρος και δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι.

Την ανακοίνωση έκανε ο αξιωματούχος Εντ Μάρτιν, υπεύθυνος για τις προεδρικές χάρες, τονίζοντας πως με αυτή την απόφαση «μπαίνει τέλος σε μια εθνική αδικία εις βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις εκλογές του 2020» και πως η κίνηση «συμβολίζει την έναρξη μιας διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης».

Στη λίστα των δικαιωθέντων περιλαμβάνονται, πέρα από τον Τζουλιάνι, ο Μαρκ Μέντοους (πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου), ο Τζον Ιστμαν (νομικός που είχε εισηγηθεί τρόπους παρεμπόδισης της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος), καθώς και η Σίντνεϊ Πάουελ και ο Μπόρις Επστάιν, στενοί συνεργάτες και σύμβουλοι του Τραμπ εκείνης της περιόδου.

Πρόκειται για «πλήρη και άνευ όρων χάρη», όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο. Ωστόσο, η απόφαση έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, καθώς κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες – οι μοναδικές για τις οποίες μπορεί να απονείμει χάρη ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, πολιτείες όπως η Αριζόνα εξακολουθούν να μπορούν να ασκήσουν τοπικές διώξεις σε ορισμένους από τους εμπλεκόμενους, γεγονός που διατηρεί ανοιχτό το κεφάλαιο των δικαστικών εξελίξεων γύρω από την υπόθεση της εκλογικής ανατροπής του 2020.