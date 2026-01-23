Σύλληψη 5χρονου στις ΗΠΑ: Προκλητικός ο Τζέι Ντι Βανς - «Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν αγόρι πέντε ετών έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Η ICE διεξάγει επί εβδομάδες επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πολιτεία Μινεσότα, στο πλαίσιο της οποίας σκοτώθηκε η Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδα 37 ετών, μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της υπηρεσίας την 7η Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Την ώρα που η δημοκρατική αντιπολίτευση τον κατηγορεί πως έριξε λάδι στη φωτιά υπερασπιζόμενος επιθετικά τον αστυνομικό που σκότωσε τη μητέρα τριών παιδιών, ο Τζέι Ντι Βανς πήγε στη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και για να «ρίξει τη θερμοκρασία», όπως διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη σύλληψη του ανηλίκου.

«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», ανέφερε απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης που πλέον βγαίνουν στους δρόμους καθημερινά, «αλλά κάντε το ειρηνικά».

Η σύλληψη του 5χρονου από την ICE

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη τη φωτογραφία μικρού αγοριού, που οδηγήθηκε όπως ανέφεραν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας από την ICE.

Στη φωτογραφία, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν στο σχολείο του, το αγοράκι εικονίζεται σκυθρωπό, φορώντας μπλε σκούφο διακοσμημένο με λευκά αυτιά λαγού και σακίδιο πλάτης, ενώ πίσω του διακρίνεται η σιλουέτα αστυνομικού ντυμένου στα μαύρα.

Το στιγμιότυπο γνώρισε τεράστια διάδοση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις.

Ο Βανς επιβεβαίωσε πως το πεντάχρονο παιδί ανέλαβε να φροντίσει η ICE διότι ο πατέρας του, τον οποίο παρουσίασε ως παράτυπο μετανάστη, τράπηκε σε φυγή για να μη συλληφθεί από τους πράκτορες.

«Μονολόγησα 'ω Θεέ μου, είναι φρικτό. Πώς μπορέσαμε να συλλάβουμε παιδί πέντε ετών;'», υποστήριξε ο Βανς, προσθέτοντας όμως πως άλλαξε γνώμη για το μέτρο που έλαβε η ICE. «Τι έπρεπε να κάνουν; Να αφήσουν ένα παιδί πέντε ετών να πεθάνει από το κρύο;» διερωτήθηκε.

Ο 5χρονος που τέθηκε υπό κράτηση από την ICE. Φωτ. Courtesy of Columbia Heights Public Schools

Για άλλη μια φορά, ο αμερικανός αντιπρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στη Μινεσότα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας μετανάστευσης, στην έλλειψη συνεργασίας της αστυνομίας στην πολιτεία, που παραδοσιακά ψηφίζει δημοκρατικούς, κι είναι πλέον στόχος της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τους νόμους για τη μετανάστευση χωρίς να προκαλείται χάος, όμως αυτό προϋποθέτει αληθινά τη συνεργασία των πολιτειακών και των τοπικών αρχών», τόνισε, καταγγέλλοντας πως οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν «προστατεύονται».

Η πολιτεία Μινεσότα έχει ζητήσει από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη να διακοπεί η επιχείρηση της ICE. Προβλέπεται ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση τη Δευτέρα.