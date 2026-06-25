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Σύγκρουση τρένων στην Πολωνία: Τουλάχιστον 2 τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σύγκρουση επιβατικού με εμπορικό τρένο, ωστόσο φωτογραφίες δείχνουν πως πρόκειται για δύο επιβατικά

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτογραφία: X
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Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Białosliwie στη δυτική-κεντρική Πολωνία, σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Η ιστοσελίδα της TVP Poznań ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και 16 ομάδες της πυροσβεστικής στάλθηκαν στο σημείο.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορικό τρένο, όμως φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TVN24 φαίνεται να δείχνουν δύο επιβατικά τρένα. Οι εικόνες έδειχναν ότι ορισμένα βαγόνια εκτροχιάστηκαν.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ανθρώπους να στέκονται δίπλα στις γραμμές και εκτροχιασμένα βαγόνια.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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