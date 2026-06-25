Σύγκρουση τρένων στην Πολωνία: Τουλάχιστον 2 τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο χωριό Białosliwie στη δυτική-κεντρική Πολωνία, σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Η ιστοσελίδα της TVP Poznań ανέφερε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν και 16 ομάδες της πυροσβεστικής στάλθηκαν στο σημείο.

A passenger train collided with a freight train in Białośliwie near Piła, Poland, a short while ago.



Carriages were overturned in the crash, and casualties have been reported. pic.twitter.com/32LEQsFHdm — Tabz (@TabzLIVE) June 25, 2026

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση επιβατικού τρένου με εμπορικό τρένο, όμως φωτογραφίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TVN24 φαίνεται να δείχνουν δύο επιβατικά τρένα. Οι εικόνες έδειχναν ότι ορισμένα βαγόνια εκτροχιάστηκαν.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε ανθρώπους να στέκονται δίπλα στις γραμμές και εκτροχιασμένα βαγόνια.

Με πληροφορίες από Reuters