Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Οι έρευνες στρέφονται σε ζημιά στη σιδηροτροχιά

Οι ερευνητές που εξετάζουν τη φονική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στη νότια Ισπανία εκτιμούν ότι το δυστύχημα μπορεί να ξεκίνησε όταν ένα από τα τρένα πέρασε πάνω από προβληματικό τμήμα της γραμμής, πριν εκτροχιαστεί και συγκρουστεί με συρμό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η τραγωδία σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ανταμούθ της Ανδαλουσίας την Κυριακή, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo εκτροχιάστηκε και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο τρένο υψηλής ταχύτητας της κρατικής Renfe. Ο απολογισμός είναι 45 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Σε προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) αναφέρει ότι εντοπίστηκαν χτυπήματα και σημάδια στις ρόδες, στη δεξιά πλευρά των τριών πρώτων βαγονιών του τρένου της Iryo. Τα ευρήματα, όπως σημειώνεται, «ταιριάζουν» με πρόσκρουση στο επάνω μέρος της σιδηροτροχιάς.

Η ίδια έκθεση περιγράφει έναν πιθανό μηχανισμό. Αν μια ράγα έχει σπάσει και η συνέχεια της γραμμής έχει διακοπεί, το τμήμα πριν από το σπάσιμο δέχεται προσωρινά όλο το βάρος του τροχού, με αποτέλεσμα να υποχωρεί ελαφρά. Ταυτόχρονα, το τμήμα μετά το σπάσιμο δεν «δουλεύει» μαζί του, οπότε μπορεί να δημιουργηθεί στιγμιαία μια διαφορά ύψους ανάμεσα στα δύο σημεία. Αυτή η «σκάλα» θα μπορούσε να χτυπήσει το χείλος της ρόδας, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτροχιασμού.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ερευνητές σημειώνουν ότι μπορεί να υποτεθεί πως το σπάσιμο της ράγας προϋπήρχε της διέλευσης του τρένου της Iryo και άρα προηγήθηκε του εκτροχιασμού. Την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για προσωρινό συμπέρασμα, το οποίο θα ελεγχθεί με επιπλέον δοκιμές και περαιτέρω έρευνα.

Ισπανία: Απεργία των μηχανοδηγών και αιχμές προς την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ισπανία. Δύο ημέρες μετά το δυστύχημα στην Ανταμούθ, ένας μηχανοδηγός σκοτώθηκε και 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν συρμός εκτροχιάστηκε κοντά στη Χελίντα της Καταλονίας μετά την κατάρρευση τοίχου.

Τα δύο περιστατικά οδήγησαν το Semaf, το μεγαλύτερο σωματείο μηχανοδηγών της χώρας, να προκηρύξει τριήμερη απεργία τον Φεβρουάριο, ζητώντας μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία εργαζομένων και επιβατών. Το σωματείο αναφέρει ότι η κινητοποίηση είναι η τελευταία νόμιμη επιλογή για να πιεστεί το σύστημα να επαναφέρει τα επίπεδα ασφαλείας.

Παράλληλα, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται. Κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση συνεργασίας υπό τους Σοσιαλιστές για κακή διαχείριση, έλλειψη συντονισμού και περιορισμένη ενημέρωση. Ο επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι η κατάσταση των σιδηροδρόμων αντανακλά την κατάσταση της χώρας και εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση.

Οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης στην Ανταμούθ συνεχίζονται, με τα προκαταρκτικά ευρήματα να εξετάζονται σε συνδυασμό με τεχνικούς ελέγχους στη γραμμή και στον τροχαίο υλικό, πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από Guardian