Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Ο κάτοικος που έγινε «ήρωας» στην επιχείρηση διάσωσης

Για περίπου έξι ώρες, ένα τετράτροχο όχημα έγινε βασικό μέσο μεταφοράς διασωστών και τραυματιών στο σημείο της σιδηροδρομικής σύγκρουσης κοντά στην Αδαμούς, στη νότια Ισπανία.

Ο χειριστής του δεν ήταν μέλος των σωστικών συνεργείων, αλλά κάτοικος της περιοχής που έφτασε από τους πρώτους στις γραμμές.

Ο 43χρονος Γκονθάλο Σάντσεθ, που εργάζεται ως πωλητής λαχείων στο χωριό, κινητοποιήθηκε όταν ενημερώθηκε μέσω τοπικής ομάδας στο WhatsApp για εκτροχιασμό τρένου λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αδαμούς. Πήγε αρχικά με το αυτοκίνητό του και, βλέποντας τις δυσκολίες πρόσβασης στο σημείο, επέστρεψε για να φέρει το τετράτροχο όχημά του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του, στο σκοτάδι δεν είχε γίνει αμέσως αντιληπτό ότι στη σύγκρουση είχαν εμπλακεί δύο συρμοί και ότι υπήρχαν επιβάτες πιο μακριά από το πρώτο σημείο πρόσκρουσης. «Ήταν εντελώς σκοτεινά και δεν φαινόταν τίποτα», είπε σε ισπανικά μέσα, περιγράφοντας εικόνες που, όπως ανέφερε, ήταν πολύ πιο σκληρές από όσες μεταδίδονται στην τηλεόραση.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τρένο υψηλής ταχύτητας με περίπου 300 επιβάτες εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με δεύτερο συρμό που μετέφερε περίπου 200 άτομα. Από την πρόσκρουση, βαγόνια του δεύτερου τρένου βγήκαν από τις ράγες και κατέληξαν σε πρανές, σε σημείο δύσβατο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο Σάντσεθ πέρασε ώρες κάνοντας διαδρομές πάνω-κάτω. Μετέφερε πυροσβέστες, τραυματιοφορείς και αστυνομικούς κατά μήκος του στενού περάσματος δίπλα στις γραμμές και μετέφερε επιβάτες προς ασφαλέστερο σημείο, ανάμεσά τους και τραυματίες. Συνέχισε μέχρι περίπου τις 2 τα ξημερώματα, όταν ένα μικρό χτύπημα κοντά στην πόρτα ενός ασθενοφόρου άφησε το όχημα εκτός χρήσης.

Στην Αδαμούς, η κινητοποίηση δεν περιορίστηκε στον ίδιο. Κάτοικοι πήγαν προς τις γραμμές για να βοηθήσουν, άνοιξαν σπίτια για επιβάτες και μοίρασαν νερό, τρόφιμα και βασικά είδη σε χώρο που στήθηκε πρόχειρα ως κέντρο υποστήριξης. Όταν ξημέρωσε και η είδηση απλώθηκε σε όλη την Ισπανία, τα αιτήματα για συνεντεύξεις άρχισαν να πέφτουν το ένα μετά το άλλο, με ισπανικά μέσα να τον αποκαλούν «ο άνθρωπος με το τετράτροχο» της Αδαμούς.

Ο ίδιος απέφυγε να κρατήσει τον ρόλο του πρωταγωνιστή, επιμένοντας ότι το βάρος έπεσε στους εκατοντάδες διασώστες που εργάστηκαν μέσα στη νύχτα. «Έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας», είπε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος και ζήτησε να μη βγουν πρόωρα συμπεράσματα για τα αίτια. Ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι «όλες οι υποθέσεις» παραμένουν ανοιχτές. Ανέφερε ότι θα χρειαστούν εργαστηριακοί έλεγχοι στο σημείο των γραμμών όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε ο εκτροχιασμός, ενώ θα εξεταστεί και το τροχαίο υλικό του τρένου που βγήκε πρώτο από τη γραμμή.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, είπε ότι υπάρχει ένα αρχικό σημείο όπου εκτιμάται πως έγινε ο εκτροχιασμός, αλλά ότι ακόμη δεν είναι σαφές αν αυτό ήταν η αιτία ή η συνέπεια της αλυσίδας γεγονότων. Τόνισε ότι η διερεύνηση δεν θα είναι ούτε γρήγορη ούτε απλή και ότι, σε αυτή τη φάση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Με πληροφορίες από Guardian