Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Μειώνεται το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη - Βαρκελώνη

Έκτακτο μέτρο εφαρμόστηκε την Τρίτη στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτη-Βαρκελώνη, στη «σκιά» του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία με τους 41, μέχρι στιγμής, νεκρούς.

Απώτερος σκοπός, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρόμων, είναι να «διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και των τρένων».

Μάλιστα, οι μηχανοδηγοί που εργάζονται στην πιο πολυσύχναστη διάδρομη της Ισπανίας, έλαβαν σήμερα το πρωί ειδοποίηση από την Adif, όπως ανέφερε ο ραδιοφωνικός σταθμός SER, για τον περιορισμό της ταχύτητας στα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα σε περίπου 150 χιλιόμετρα της διαδρομής των 667 χιλιομέτρων.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Μηχανοδηγοί καταγγέλλουν την ύπαρξη λακκουβών

«Πρόκειται για προσωρινό περιορισμό ταχύτητας. Οι μηχανοδηγοί ανέφεραν την ύπαρξη λακκουβών και ο περιορισμός αυτός εφαρμόστηκε για λόγους ασφαλείας. Το τμήμα συντήρησης [της Adif] θα επιθεωρήσει τη γραμμή απόψε και, εάν όλα είναι εντάξει, ο περιορισμός θα πρέπει να αρθεί», εξήγησε εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών.

Το προσωπικό των τριών εταιρειών που λειτουργούν στη διαδρομή «Μαδρίτη-Βαρκελώνη» είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τμήματα που απαιτούν χαμηλότερες ταχύτητες από αυτές που ισχύουν σήμερα.

Το σημείωμα προσδιορίζει δέκα σημεία κατά μήκος της γραμμής και ένα τούνελ. Η εντολή αφορά το τμήμα μεταξύ Mejorada del Campo, στο χιλιόμετρο 34,8 στη Μαδρίτη, και Alhama de Aragón, στο χιλιόμετρο 182,9, ήδη στην επαρχία της Σαραγόσα.

Το μέτρο ελήφθη μετά από αρκετές προειδοποιήσεις από τους μηχανοδηγούς, οι οποίοι, μέσω του συνδικάτου τους Semaf, ανέφεραν προβλήματα και κραδασμούς σε τρένα που μπορούν να «πιάσουν» ταχύτητες 300 χιλιομέτρων την ώρα. Οι μηχανοδηγοί αποφάσισαν χθες να επιβάλουν αυστηρότερα όρια ταχύτητας από αυτά που έχει θέσει η Υπηρεσία Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, μειώνοντας τη μέγιστη ταχύτητα μεταξύ Μαδρίτης και Calatayud (επαρχία Σαραγόσα) στα 230 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Adif (διαχειρίστρια σιδηροδρομικών υποδομών της Ισπανίας) ανταποκρίθηκε με αυστηρότερα μέτρα από αυτά που ζήτησαν οι μηχανοδηγοί και θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση των σιδηροδρομικών γραμμών απόψε.

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Πού στρέφονται οι υποψίες για τα αίτια

Σε ένα κενό στις γραμμές, μεγαλύτερο από 30 εκατοστά, στρέφονται οι υποψίες για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης δύο τρένων στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, στους 40 ανέρχονται- πλέον- οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Χθες το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Με πληροφορίες από El Pais