Σύγκρουση τρένων στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 81 τραυματίες

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Ινδονησία, έξω από την Τζακάρτα.

Οι διασωστικές ομάδες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες που έχουν παγιδευτεί μέσα σε τρένο, το οποίο ενεπλάκη σε θανατηφόρα σύγκρουση, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το BBC, ένα τρένο μεγάλων αποστάσεων προσέκρουσε σε σταματημένο επιβατικό τρένο, καθώς κινούνταν στην ίδια γραμμή.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες με επιβάτες σε φορεία κοντά στον σταθμό Bekasi Timur Station, ενώ άλλα πλάνα καταγράφουν τις προσπάθειες των διασωστών να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

«Υπάρχουν ακόμη θύματα που είναι ζωντανά, αλλά έχουν εγκλωβιστεί από τα συντρίμμια του τρένου», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίς την Τρίτη ο Mohammad Syafii, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας.

«Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που παραμένουν ζωντανοί μέχρι αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να τους απεγκλωβίσουμε», πρόσθεσε. «Χρειάζεται η συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού για να γίνει ο απεγκλωβισμός με ασφάλεια».

Ο Bobby Rasyidin, επικεφαλής της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας KAI, δήλωσε ότι 81 τραυματίες νοσηλεύονται σε κοντινά νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα συνέβη όταν το τρένο συγκρούστηκε με ένα ταξί που βρισκόταν ακινητοποιημένο στη μέση της σιδηροδρομικής διάβασης, εμποδίζοντας την πορεία του.

«Ένα αντίθετα κινούμενο τρένο μεγάλων αποστάσεων συγκρούστηκε στη συνέχεια με ένα βαγόνι του επιβατικού τρένου που προοριζόταν αποκλειστικά για γυναίκες», γράφει το BBC.

Μαρτυρίες επιβατών που επικαλείται, περιγράφουν ότι «άνθρωποι ούρλιαζαν υστερικά τη στιγμή της σύγκρουσης» και αναφέρουν, ότι είδαν «πολλά θύματα» να τραυματίζονται.

Το δίκτυο μεταφορών της Ινδονησίας παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ατυχημάτων, κάτι που οφείλεται εν μέρει στην κακή κατάσταση των υποδομών και κυρίως, στην κακή συντήρηση.

Τον Ιανουάριο του 2024, αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν σε ένα ορυζώνα στην Cicalengka.

Με πληροφορίες από BBC