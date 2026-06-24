Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία: Ο μηχανοδηγός φέρεται να παραβίασε κόκκινο

Ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με προπορευόμενο τρένο στη νότια Αγγλία φαίνεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη λίγο πριν από το δυστύχημα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η σύγκρουση σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή κοντά στο Μπέντφορντ, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ίδιου του μηχανοδηγού. Παράλληλα, τραυματίστηκαν 162 άνθρωποι, εκ των οποίων 53 εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ η κατάσταση οκτώ παραμένει κρίσιμη.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, το πρώτο τρένο είχε ακινητοποιηθεί στη γραμμή όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα αυτόματης πέδησης έπειτα από βλάβη στο Σύστημα Αυτόματης Προειδοποίησης (AWS).

Το δεύτερο τρένο, που ακολουθούσε στην ίδια γραμμή, πέρασε διαδοχικά δύο πορτοκαλί σηματοδότες — οι οποίοι προειδοποιούν τον μηχανοδηγό ότι πρέπει να είναι έτοιμος να σταματήσει — και στη συνέχεια παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη, πριν προσκρούσει στο ακινητοποιημένο τρένο.

Τι έδειξαν τα «μαύρα κουτιά»

Η ανάλυση των συστημάτων της αμαξοστοιχίας δείχνει ότι ο μηχανοδηγός επιχείρησε να φρενάρει περίπου εννέα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Εκείνη τη στιγμή το τρένο κινούνταν με ταχύτητα 122 χιλιομέτρων την ώρα. Παρά το φρενάρισμα, η ταχύτητα είχε μειωθεί μόνο στα 79 χλμ./ώρα όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η λειτουργία του συστήματος AWS, το οποίο προειδοποιεί ηχητικά τους μηχανοδηγούς όταν πλησιάζουν σε περιοριστικά σήματα και ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα εάν δεν υπάρξει έγκαιρη αντίδραση από την καμπίνα.

Οι ερευνητές εξετάζουν αν τόσο το σύστημα του τρένου όσο και εκείνο του σηματοδότη λειτουργούσαν κανονικά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου μηχανοδηγών ASLEF, Ντέιβ Καλφ, δήλωσε ότι το κρίσιμο ερώτημα παραμένει το ίδιο: «Πρέπει να καταλάβουμε πώς και γιατί το τρένο πέρασε τον κόκκινο σηματοδότη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ