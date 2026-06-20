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Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία: Νεκρός ο ένας μηχανοδηγός - Τουλάχιστον 89 τραυματίες

«Ένιωθα σαν να είχα βρεθεί σε έκρηξη βόμβας. Είδα ανθρώπους με ματωμένα πρόσωπα, άλλους με φαινομενικά σπασμένα πόδια και καπνό παντού», περιέγραψε επιβάτης

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτογραφία: X
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Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην περιοχή του Μπέντφορντ στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας, έντεκα άτομα υπέστησαν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, 22 τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 56 ελαφρύτερα.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο δρομολόγια της East Midlands Railway (EMR), τα οποία κινούνταν προς νότο με προορισμό τον σταθμό London St Pancras το απόγευμα της Παρασκευής (19/6).

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:15 (τοπική ώρα) και ότι ένας από τους μηχανοδηγούς ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο. Μετά τη σύγκρουση, τα δρομολόγια της EMR προς και από το London St Pancras ανεστάλησαν για το υπόλοιπο της ημέρας.

«Ένιωθα σαν να είχα βρεθεί σε έκρηξη βόμβας»

Επιβάτες περιέγραψαν σκηνές χάους. Ο δρ Πίτερ Κναπ, που ταξίδευε στο πρώτο βαγόνι του τρένου που προσέκρουσε στο άλλο, δήλωσε στο BBC ότι όταν σηκώθηκε είδε καθίσματα πεταμένα παντού. «Ένιωθα σαν να είχα βρεθεί σε έκρηξη βόμβας. Είδα ανθρώπους με ματωμένα πρόσωπα, άλλους με φαινομενικά σπασμένα πόδια και καπνό παντού», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι «έφτυναν αίμα».

Μια ακόμη επιβάτιδα είπε ότι άκουσε έναν «δυνατό κρότο» και είδε ανθρώπους να εκτοξεύονται από τις θέσεις τους. «Κάποιος πετάχτηκε και χτύπησε τον σύζυγό μου στο πρόσωπο. Υπήρχε πολύ αίμα και πολλοί άνθρωποι είχαν τραυματισμούς στο πρόσωπο», δήλωσε, περιγράφοντας επίσης τη σύγχυση που επικράτησε αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε βαθιά ανήσυχη για το δυστύχημα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια της σύγκρουσης και διαβεβαίωσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβη και να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Παράλληλα σημείωσε ότι το βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο συγκαταλέγεται στα ασφαλέστερα στον κόσμο και ότι τέτοια συμβάντα είναι εξαιρετικά σπάνια.

 
Διεθνή

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