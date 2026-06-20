Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία: «Είδα μία γυναίκα να σπάει το πόδι της» - Η μαρτυρία επιζώντα

Επιζών της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στο Μπέντφορντ της Βρετανίας περιέγραψε πώς επιβάτες εκσφενδονίστηκαν μέσα στα βαγόνια, με αποτέλεσμα πολλοί να υποστούν κατάγματα και σοβαρά τραύματα.

Ο Μπρετ Μπάιατ, καθηγητής από το Μπέντφορντ, επέβαινε στην αμαξοστοιχία της East Midlands Railway (EMR), η οποία προσέκρουσε σε άλλη αμαξοστοιχία που κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) και στοίχισε τη ζωή στον έναν μηχανοδηγό, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC, ο Μπάιατ ανέφερε ότι το τρένο δεν κινούνταν με τη μέγιστη ταχύτητά του και εκτίμησε ότι είχαν διανύσει μόλις πέντε λεπτά από την αναχώρηση όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Οι επιβάτες της πρώτης θέσης υπέστησαν τραυματισμούς στην κοιλιά και στα πλευρά, επειδή χτύπησαν πάνω στα τραπέζια που υπάρχουν εκεί. Επιπλέον, η διάταξη των καθισμάτων στα τρένα της EMR ήταν ίσως η χειρότερη δυνατή για μια σύγκρουση», είπε.

«Τα καθίσματα είναι αντικριστά, σε διατάξεις τριών και δύο θέσεων. Όταν οι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν ο ένας πάνω στον άλλον, τα καθίσματα στα οποία κάθονταν έσπασαν προς τα πίσω και χτύπησαν τους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω τους», πρόσθεσε.

Ο Μπάιατ εκτίμησε ότι περίπου το 90% των επιβατών στο βαγόνι του τραυματίστηκαν.

«Θα έλεγα ότι μόνο τρεις ή τέσσερις από εμάς βγήκαμε αλώβητοι από ένα γεμάτο βαγόνι. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν είτε σοβαρά τραύματα με έντονη αιμορραγία είτε δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι ή να κινήσουν τον αυχένα τους. Είδα μάλιστα μια γυναίκα να σπάει το πόδι της», δήλωσε.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο ίδιος και άλλοι επιβάτες άρχισαν να παρέχουν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης περίπου δέκα λεπτά αργότερα. Πιστεύει ότι δεν τραυματίστηκε επειδή στεκόταν κοντά στις πόρτες, κρατώντας μια χειρολαβή στήριξης.

«Δεν ξέρω με ποιον ακριβώς είμαι θυμωμένος»

Ερωτηθείς πώς αισθάνεται μετά το δυστύχημα, απάντησε ότι αρχικά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά πλέον νιώθει «αρκετά θυμωμένος».

«Δεν ξέρω με ποιον ακριβώς είμαι θυμωμένος, αλλά έχουμε ένα από τα παλαιότερα σιδηροδρομικά δίκτυα και οι βλάβες στα συστήματα σηματοδότησης συμβαίνουν συχνά. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί να χάσει τη ζωή του ένας μηχανοδηγός εξαιτίας αυτού», είπε.

Ο δημοσιογράφος σιδηροδρομικών θεμάτων, Τόνι Μάιλς, δήλωσε επίσης στο BBC ότι η αμαξοστοιχία διαθέτει «μαύρο κουτί», το οποίο θα επιτρέψει στους ερευνητές να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι συνέβη πριν από τη σύγκρουση.

«Το σύστημα σηματοδότησης διαθέτει καταγραφέα δεδομένων. Οι ερευνητές θα γνωρίζουν κάθε διακόπτη που ενεργοποιήθηκε και κάθε χειρισμό που πραγματοποιήθηκε και στα δύο τρένα. Θα έχουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο όλα τα στοιχεία για το τι συνέβαινε, οπότε υποψιάζομαι ότι ήδη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρκετά καλή εικόνα για το τι συνέβη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα δημοσιοποιήσουν άμεσα τα ευρήματα», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian