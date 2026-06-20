ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία: «Είδα μία γυναίκα να σπάει το πόδι της» - Η μαρτυρία επιζώντα

Η σύγκρουση στοίχισε τη ζωή στον έναν μηχανοδηγό, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 89 επιβαίνοντες

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Thinzar Ko Ko/The Guardian
0

Επιζών της σιδηροδρομικής σύγκρουσης στο Μπέντφορντ της Βρετανίας περιέγραψε πώς επιβάτες εκσφενδονίστηκαν μέσα στα βαγόνια, με αποτέλεσμα πολλοί να υποστούν κατάγματα και σοβαρά τραύματα.

Ο Μπρετ Μπάιατ, καθηγητής από το Μπέντφορντ, επέβαινε στην αμαξοστοιχία της East Midlands Railway (EMR), η οποία προσέκρουσε σε άλλη αμαξοστοιχία που κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) και στοίχισε τη ζωή στον έναν μηχανοδηγό, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 33 σοβαρά.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC, ο Μπάιατ ανέφερε ότι το τρένο δεν κινούνταν με τη μέγιστη ταχύτητά του και εκτίμησε ότι είχαν διανύσει μόλις πέντε λεπτά από την αναχώρηση όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Οι επιβάτες της πρώτης θέσης υπέστησαν τραυματισμούς στην κοιλιά και στα πλευρά, επειδή χτύπησαν πάνω στα τραπέζια που υπάρχουν εκεί. Επιπλέον, η διάταξη των καθισμάτων στα τρένα της EMR ήταν ίσως η χειρότερη δυνατή για μια σύγκρουση», είπε.

«Τα καθίσματα είναι αντικριστά, σε διατάξεις τριών και δύο θέσεων. Όταν οι επιβάτες εκσφενδονίστηκαν ο ένας πάνω στον άλλον, τα καθίσματα στα οποία κάθονταν έσπασαν προς τα πίσω και χτύπησαν τους ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω τους», πρόσθεσε.

Ο Μπάιατ εκτίμησε ότι περίπου το 90% των επιβατών στο βαγόνι του τραυματίστηκαν.

«Θα έλεγα ότι μόνο τρεις ή τέσσερις από εμάς βγήκαμε αλώβητοι από ένα γεμάτο βαγόνι. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν είτε σοβαρά τραύματα με έντονη αιμορραγία είτε δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι ή να κινήσουν τον αυχένα τους. Είδα μάλιστα μια γυναίκα να σπάει το πόδι της», δήλωσε.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο ίδιος και άλλοι επιβάτες άρχισαν να παρέχουν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι να φτάσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης περίπου δέκα λεπτά αργότερα. Πιστεύει ότι δεν τραυματίστηκε επειδή στεκόταν κοντά στις πόρτες, κρατώντας μια χειρολαβή στήριξης.

«Δεν ξέρω με ποιον ακριβώς είμαι θυμωμένος»

Ερωτηθείς πώς αισθάνεται μετά το δυστύχημα, απάντησε ότι αρχικά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αλλά πλέον νιώθει «αρκετά θυμωμένος».

«Δεν ξέρω με ποιον ακριβώς είμαι θυμωμένος, αλλά έχουμε ένα από τα παλαιότερα σιδηροδρομικά δίκτυα και οι βλάβες στα συστήματα σηματοδότησης συμβαίνουν συχνά. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί να χάσει τη ζωή του ένας μηχανοδηγός εξαιτίας αυτού», είπε.

Ο δημοσιογράφος σιδηροδρομικών θεμάτων, Τόνι Μάιλς, δήλωσε επίσης στο BBC ότι η αμαξοστοιχία διαθέτει «μαύρο κουτί», το οποίο θα επιτρέψει στους ερευνητές να διαπιστώσουν με ακρίβεια τι συνέβη πριν από τη σύγκρουση.

«Το σύστημα σηματοδότησης διαθέτει καταγραφέα δεδομένων. Οι ερευνητές θα γνωρίζουν κάθε διακόπτη που ενεργοποιήθηκε και κάθε χειρισμό που πραγματοποιήθηκε και στα δύο τρένα. Θα έχουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο όλα τα στοιχεία για το τι συνέβαινε, οπότε υποψιάζομαι ότι ήδη υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρκετά καλή εικόνα για το τι συνέβη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα δημοσιοποιήσουν άμεσα τα ευρήματα», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ

Διεθνή / Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δηλώνει ότι δεν του αρέσει η συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά την ενέκρινε

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποστασιοποιήθηκε από τη συμφωνία, αποδίδοντας την ευθύνη για αυτήν στον πρόεδρο του Ιράν, και δήλωσε ότι ο Τραμπ προχώρησε σε αυτήν από «απελπισία»
THE LIFO TEAM
ΑΓΓΛΙΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ΠΑΙΔΙ 3ΧΡΟΝΟΣ

Διεθνή / Αγγλία: Γυναίκα πήδηξε ανάμεσα σε κροκόδειλους για να σώσει 3χρονο

Πρώην υπάλληλος στο ζωολογικό πάρκο χαρακτήρισε την αντίδρασή της «εξαιρετικά γενναία», υποστηρίζοντας ότι δεν δίστασε να θέσει τον εαυτό της σε κίνδυνο προκειμένου να βοηθήσει το παιδί
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ ΤΡΑΜΠ ΒΑΝΣ

Διεθνή / Επίθεση Βανς κατά Ισραηλινών υπουργών: «Ο Τραμπ είναι ο μόνος σύμμαχος που σας έχει απομείνει»

Ο Βανς έστρεψε τα πυρά του ιδιαίτερα εναντίον του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του Μπεζαλέλ Σμότριτς, δύο από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης Νετανιάχου
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διεθνή / Ο Μακρόν προειδοποιεί για «δύσκολες ημέρες» καθώς νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη δυτική Ευρώπη

Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών αναμένονται σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ εκατομμύρια πολίτες ζουν σε περιοχές που έχουν τεθεί σε καθεστώς προειδοποίησης για ακραία ζέστη
THE LIFO TEAM
 
 