Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία: Νέες πληροφορίες για το σιδηροδρομικό ατύχημα

Νέες πληροφορίες φέρνουν στη δημοσιότητα τα ΜΜΕ της Βρετανία σχετικά με τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Αγγλίας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και τους διασώστες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο σημείο.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον τόπο του δυστυχήματος δείχνει εκτεταμένες ζημιές και στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν στη Βρετανία, ενώ επιβάτες και διασώστες κινούνται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο ειδικός σε θέματα σιδηροδρόμων, Φίλιπ Χέιγκ, δήλωσε στο Sky News ότι το περιστατικό τον εξέπληξε.

Two trains have collided near Bedford, reportedly resulting in serious injuries to those on board.



The front train is believed to have stopped owing to a safety system fault. The second train then collided with the back of it.



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Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία: Πώς έγινε το σιδηροδρομικό ατύχημα

«Στο βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο υπάρχουν συστήματα σηματοδότησης που έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τα τρένα σε απόσταση και να αποτρέπουν τέτοια περιστατικά. Οι σιδηρόδρομοι στη Βρετανία είναι εξαιρετικά ασφαλείς και τέτοιου είδους συγκρούσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Τζέιμς Μάρεϊ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς να δώσει ακριβή αριθμό.

Ως προς τις συνθήκες του σιδηροδρομικού ατυχήματος στη Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, το τρένο που δέχθηκε το χτύπημα είχε ακινητοποιηθεί λόγω τεχνικής βλάβης και είχε ήδη αναφέρει το πρόβλημα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Λίγο αργότερα χτυπήθηκε από δεύτερη αμαξοστοιχία που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Το συνδικάτο εργαζομένων στους σιδηροδρόμους, τις θαλάσσιες μεταφορές και τις μεταφορές (RMT) έκανε λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς τόσο μεταξύ του προσωπικού όσο και των επιβατών, χωρίς να δίνει -κι αυτό- περισσότερες πληροφορίες.

I am being kept updated on the collision of two trains between Luton and Bedford. A number of people have been injured and I thank first responders who are helping those affected.



The @EastEnglandAmb is working with emergency services to support passengers who need further care. https://t.co/hlyeqqNhAW — James Murray (@jamesmurray_ldn) June 19, 2026

Μαρτυρία επιβάτη για τη σύγκρουση των τρένων στη Βρετανία

Η αστυνομία του Μπέντφορντσιρ κάλεσε συγγενείς και φίλους των επιβατών να μην μεταβούν στην περιοχή του δυστυχήματος και να περιμένουν νεότερες ενημερώσεις από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μαρτυρία επιβάτη που βρισκόταν στο τρένο περιγράφει σκηνές πανικού: «Το τρένο (σ.σ. εννοεί αυτό που είχε επιβιβαστεί) σταμάτησε ακαριαία. Το μπροστινό μέρος φαίνεται να είναι εντάξει, αλλά το τρίτο βαγόνι εκτροχιάστηκε. Εγώ έχω τραυματιστεί στα πόδια και την πλάτη, όμως άλλοι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση, καμία επιβράδυνση, καμία κόρνα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δρ Πιτ Ναπ.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν εμφανείς ζημιές στα σημεία πρόσκρουσης των δύο τρένων, ενώ η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας έχει χαρακτηρίσει το συμβάν «μείζον περιστατικό».

Καταληκτικά, η εταιρεία East Midlands Railway ανακοίνωσε ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο αμαξοστοιχίες με προορισμό το Λονδίνο: το δρομολόγιο των 16:40 από το Κόρμπι προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας και το δρομολόγιο των 15:50 από το Νότιγχαμ προς τον ίδιο σταθμό.

Με πληροφορίες από Sky News