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Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία: Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Το συμβάν σημειώθηκε κοντά στο Μπέντφορντ - Οι πρώτες πληροφορίες για το σιδηροδρομικό ατύχημα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ Facebook Twitter
Ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στο σιδηροδρομικό ατύχημα στη Βρετανία / Φωτ.: X
The LiFO team
The LiFO team
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έπειτα από σιδηροδρομικό ατύχημα με την εμπλοκή δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Αγγλίας.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (British Transport Police) επιβεβαίωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για «σύγκρουση δύο τρένων» στην περιοχή του Μπέντφορντ.

Νωρίτερα, η σιδηροδρομική εταιρεία East Midlands Railway είχε ανακοινώσει ότι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν σε περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή μεταξύ του σταθμού Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και του Λέστερ.

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Παράλληλα, η εταιρεία Thameslink ενημέρωσε ότι έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των τρένων μεταξύ Λούτον και Μπέντφορντ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπέντφορντσιρ, στη Βρετανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το συμβάν σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νότια του Μπέντφορντ και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση.

Με πληροφορίες από Sky News

Διεθνή

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