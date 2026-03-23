Σύγκρουση αεροπλάνου με όχημα στη Νέα Υόρκη: Πώς συνέβη - Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση του αεροπλάνου, χθες το βράδυ (σήμερα πρωί, ώρα Ελλάδος), με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα NBC News, CNN και ABC.

Το δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι 13 άνθρωποι νοσηλεύονται, 11 επιβάτες και 2 άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα. Το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι νεωτέρας μετά το δυστύχημα αυτό.

Το NBC News μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι το πυροσβεστικό όχημα ήταν επανδρωμένο από αστυνομικούς. Νωρίτερα είχε μεταδώσει ότι δύο αστυνομικοί νοσηλεύονται με κατάγματα, αλλά η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Το αεροπλάνο CRJ-900 της Air Canada Express, το οποίο διαχειριζόταν η Jazz Aviation, που είναι εταίρος της Air Canada Express, μετέφερε 72 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα και είχε απογειωθεί από το Μόντρεαλ, σύμφωνα με προκαταρκτικό κατάλογο επιβατών που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Jazz ανήκει στην Chorus Aviation.

To αεροπλάνο συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα με ταχύτητα 39 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε το Flightradar24, που είχε καταγράψει δεδομένα μέχρι τις 11:37 μ.μ. (τοπική ώρα, 05:37 ώρα Ελλάδας).

Σύγκρουση αεροπλάνου με όχημα στη Νέα Υόρκη: Πώς συνέβη

Η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως το αεροδρόμιο αναμένεται να παραμείνει κλειστό μέχρι σήμερα στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας). Στον ιστότοπο του LaGuardia φαίνεται ότι οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια ή επιστρέφουν στο αεροδρόμιο απ' όπου αναχώρησαν.

Η Αερολιμενική Αρχή Νέας Υόρκης και Νιού Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι το πυροσβεστικό όχημα έσπευδε σε ένα περιστατικό, όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο στον Διάδρομο 4 του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με το σύστημα έκτακτης προειδοποίησης της Νέας Υόρκης, στο αεροδρόμιο LaGuardia αναμένονται ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στην περιοχή.