Συγκινούν οι γονείς του Μάθιου Πέρι σε επιστολή προς τον Δρ. Πλασένσια: «Γιατί το έκανες; Για μερικές χιλιάδες δολάρια;»

Τον Ιούλιο, ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ομολόγησε την ενοχή του για τη συμμετοχή του στη χορήγηση κεταμίνης που αποδείχθηκε θανατηφόρα για τον Μάθιου Πέρι. Πρόκειται για έναν από τους πέντε κατηγορουμένους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, η μητέρα του ηθοποιού, Σούζαν Μόρισον, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον, κατέθεσαν κοινή επιστολή στο δικαστήριο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του Πλασένσια την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

«Πώς μετριέται ο πόνος; Μπορείτε να δώσετε μια λογική εξήγηση; Το να χάνεις τα πάντα; Αυτό είναι», γράφουν στη δήλωσή τους οι Σούζαν και Κιθ Μόρισον.

Στη συνέχεια περιγράφουν τους ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν τον Πέρι ως «άπληστα τσακάλια» που «ξεπροβάλλουν από το σκοτάδι, γκρεμίζοντας κάθε προσπάθεια».

Η οικογένεια χαρακτηρίζει τον Πλασένσια «έναν από τους πιο ένοχους» στην υπόθεση και μιλά για έναν πόνο που μοιάζει με «βαθύ πηγάδι χωρίς πάτο». Ο γιατρός, όπως αναφέρεται, είχε προμηθεύσει στον Πέρι και στον προσωπικό βοηθό του –επίσης κατηγορούμενο– 20 φιαλίδια κεταμίνης, παστίλιες και σύριγγες, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί στο ABC News.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στις 28 Οκτωβρίου 2023, από επιδράσεις της κεταμίνης σε συνδυασμό με πνιγμό, στεφανιαία νόσο και βουπρενορφίνη - φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία εξάρτησης από οπιοειδή - όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση.

Η επιστολή της μητέρας και του πατριού συνεχίζει:

«Η ιστορία του άγγιξε τόσους ανθρώπους. Και ήθελε, χρειαζόταν, άξιζε κάτι ακόμη. Ήταν στο στάδιο του σχεδιασμού. Και τότε εμφανίστηκαν αυτά τα τσακάλια».

Σε άλλο σημείο, επισημαίνουν πως κανείς δεν αγνοούσε τους αγώνες του Μάθιου, ωστόσο ο γιατρός «συνωμότησε για να παραβιάσει τις πιο θεμελιώδεις υποσχέσεις του, συναντώντας επανειλημμένα μέσα στη νύχτα το θύμα του». Και συνεχίζουν:

«Για τι; Για μερικές χιλιάδες δολάρια; Για να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητα του παιδιού μας; Και να καυχηθεί, ρωτώντας: “Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος. Ας το μάθουμε”. Ορισμένα πράγματα ξεπερνούν κάθε κατανόηση».

Τη δική τους δήλωση κατέθεσαν και ο πατέρας του ηθοποιού, Τζον Πέρι, και η μητριά του, Ντέμπι Πέρι, εκφράζοντας βαθιά θλίψη. Έγραψαν ότι ο Πλασένσια «δεν άξιζε να ακούσει» τα συναισθήματά τους, ενώ περιέγραψαν τον Μάθιου ως «ζεστό, στοργικό άνθρωπο που θα ήταν το στήριγμά μας όσο μεγαλώναμε· θείο για τα εγγόνια μας και το “βουνό” στο οποίο θα στηρίζονταν τα αδέλφια του».

Απευθυνόμενοι απευθείας στον γιατρό σημειώνουν:

«Η ανάρρωση του Μάθιου εξαρτιόταν από το να πείτε ΟΧΙ. Ποια ήταν τα κίνητρά σας; Ένας γιατρός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθά; Τι σκεφτόσασταν; Πόσο καιρό πιστεύατε ότι θα μπορούσατε να του χορηγείτε αμέτρητες δόσεις χωρίς να υπάρξει μοιραία κατάληξη; Σας ένοιαζε; Πόσους ακόμη έχετε βλάψει;»

Κλείνοντας, ζητούν από το δικαστήριο «να επιβάλει ποινή αρκετά μεγάλη ώστε να έχει τον χρόνο να σκεφτεί τις πράξεις του, πέρα από το ελάχιστο προβλεπόμενο».

Με πληροφορίες από People