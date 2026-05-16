Συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών στο κέντρο του Λονδίνου για δύο αντίπαλες πορείες

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Λονδίνου για δύο αντίπαλες πορείες - τη συγκέντρωση «Unite the Kingdom», που οργανώθηκε από τον ακροδεξιό Tommy Robinson, και μία φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση.

Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στη βρετανική πρωτεύουσα, ενώ οι Αρχές διαχειρίζονται μια λεγόμενη «ουδέτερη ζώνη» ανάμεσα στις δύο πορείες. Η αστυνομία χρησιμοποιεί επίσης drones, έφιππες δυνάμεις και σκύλους, ενώ τεθωρακισμένα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Φωτογραφία: EPA

Παράλληλα με τις διαδηλώσεις, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι κατευθύνονται και προς το στάδιο Wembley για τον τελικό του FA Cup Final το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία «Unite the Kingdom» κρατούσαν βρετανικές σημαίες, ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως «θέλουμε τον Στάρμερ εκτός».

Διαδηλωτές φορούσαν επίσης κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make England Great Again (MEGA)», ενώ άλλοι είχαν τυλιχτεί με σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ανταποκριτής του BBC, Tom Symonds, μετέδωσε από το σημείο ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπήρχε μεγάλη ποικιλία απόψεων — από ανθρώπους που ζητούν την πτώση της σημερινής κυβέρνησης μέχρι άλλους που θεωρούν ότι οι λευκοί πολίτες, και ιδιαίτερα η λευκή εργατική τάξη, υφίστανται διακρίσεις στη σημερινή Βρετανία.

Η ξεχωριστή φιλοπαλαιστινιακή πορεία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ημέρα της Νάκμπα. Η Ημέρα της Νάκμπα αναφέρεται στον εκτοπισμό Παλαιστινίων που εγκατέλειψαν ή εξαναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948-49.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους διακρίνονταν σημαίες και πλακάτ με συνθήματα όπως «συντρίψτε την ακροδεξιά» και «Ελευθερία στους Παλαιστίνιους ομήρους», ενώ πολλοί φορούσαν κεφίγιες, σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Φωτογραφία: EPA

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι αυξημένοι κίνδυνοι ανάγκασαν τις Αρχές να επιβάλουν «το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου», προχωρώντας μάλιστα για πρώτη φορά στη χρήση καμερών ζωντανής αναγνώρισης προσώπου στο πλαίσιο αστυνόμευσης διαδηλώσεων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι συνέλαβε δύο άνδρες κοντά στον σταθμό Euston, οι οποίοι καταζητούνταν για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης έπειτα από περιστατικό στο Μπέρμιγχαμ και εντοπίστηκαν καθώς έφταναν στο Λονδίνο για να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τη Metropolitan Police, μέχρι τις 13:00 τοπική ώρα είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 11 συλλήψεις, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστούν τα αδικήματα ή σε ποια από τις δύο πορείες σχετίζονταν.

Οι Αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις διαδρομές των δύο πορειών, καθώς και στην ώρα ολοκλήρωσής τους.

Drones παρακολουθούν από αέρος και τις δύο διαδηλώσεις, ενώ αστυνομικοί στο στάδιο Wembley θα ελέγχουν και τις κάμερες ασφαλείας του τελικού του FA Cup, προκειμένου να εντοπίζουν οπαδούς που ενδέχεται να κατευθύνονται προς τις συγκεντρώσεις.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε 11 ξένους «ακροδεξιούς υποκινητές», οι οποίοι σκόπευαν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση «Unite the Kingdom».

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ ανέφερε:

«Βρισκόμαστε σε μια μάχη για την ψυχή αυτής της χώρας και η πορεία "Unite the Kingdom" αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ξεκάθαρη υπενθύμιση του τι ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Οι διοργανωτές της διακινούν μίσος και διχασμό, ξεκάθαρα και απλά. Θα εμποδίσουμε όσους έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υποκινήσουν μίσος και βία».

Με πληροφορίες από BBC