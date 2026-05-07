Superdry: Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Τζέιμς Χόλντερ, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για βιασμό γυναίκας

Ο συνιδρυτής της εταιρείας ένδυσης, Superdry, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό γυναίκας στο Τσέλτεναμ της Αγγλίας.

Ο Τζέιμς Χόλντερ, 54 ετών, επρόκειτο να επιστρέψει με ταξί στο σπίτι του στο Κότσγουολντς μαζί με έναν φίλο του. Αντί γι’ αυτό, οι δύο τους μπήκαν στο ταξί του θύματος και πήγαν στο διαμέρισμά της, όπου ο Χόλντερ τη βίασε.

Οι ένορκοι άκουσαν ότι η γυναίκα του ζήτησε να σταματήσει, αλλά εκείνος δεν το έκανε, ακόμη και όταν εκείνη άρχισε να κλαίει. Το δικαστήριο άκουσε ότι ήταν πιο ευάλωτη επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Ο Χόλντερ είχε παραδεχθεί ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή τον Μάιο του 2022, αλλά υποστήριξε ότι ήταν συναινετική.

Το θύμα διάβασε δήλωση στο δικαστήριο, στην οποία είπε ότι εκείνος συμπεριφέρθηκε σαν να είχε «δικαίωμα».

Είπε: «Επέλεξες να πάρεις κάτι που δεν ήταν ποτέ δικό σου – την επιλογή μου, την αξιοπρέπειά μου, το σώμα μου. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που με βίασες. Δεν απάλυνα αυτή τη λέξη για να γίνει πιο εύκολο να την ακούσεις εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος.

«Είμαι ακόμα εδώ, ακόμα στέκομαι όρθια, ακόμα διεκδικώ κάθε κομμάτι του εαυτού μου που προσπάθησες να πάρεις. Το βάρος όσων συνέβησαν πρέπει να το κουβαλάς εσύ, όχι εγώ. Αυτό που μου έκανες δεν τελείωσε εκείνη την ημέρα.

«Με έχει ακολουθήσει στις σχέσεις μου, έχει ρίξει σκιές εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μόνο φως. Έχω δυσκολευτεί να δω το καλό μέσα μου και κάποιες φορές δεν αναγνώρισα την αξία που έχω».

Είπε ότι το βάρος όσων συνέβησαν ήταν μερικές φορές συντριπτικό. «Εκμεταλλεύτηκες την ευαλωτότητά μου. Μπήκες στο σπίτι μου χωρίς να σε καλέσουν. Αγνόησες τις επανειλημμένες εκκλήσεις μου να σταματήσεις, συμπεριφέρθηκες σαν να είχες δικαίωμα να συνεχίσεις μια επίθεση στο σώμα μου. Το σπίτι μου παραβιάστηκε από τις πράξεις σου».

Το θύμα πρόσθεσε: «Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα αποκομμένη από το ίδιο μου το σώμα, σαν να μην μου ανήκει πια πλήρως».

Ο Χόλντερ, ο οποίος παρακολούθησε μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή φορώντας γκρι φούτερ και παντελόνι, δεν αντέδρασε όσο διαβαζόταν η δήλωση. Στην αγόρευσή της υπεράσπισης, η δικηγόρος του είπε ότι η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του θα τιμωρηθούν επίσης από την ποινή του και ότι τα παιδιά θα χάσουν μια πατρική φιγούρα.

Είπε ότι ο Χόλντερ είχε δημιουργήσει επιχειρήσεις που απασχολούσαν χιλιάδες ανθρώπους και είχε κάνει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. Είχε ήδη ζητήσει να μπορεί να εκπαιδεύσει νέους στη φυλακή στον τομέα της μόδας και του design.

Η δικηγόρος πρόσθεσε ότι θα ήταν στόχος μέσα στη φυλακή επειδή η υπόθεσή του είχε μεγάλη δημοσιότητα και ήταν γνωστό ότι είχε χρήματα.

Ο δικαστής εξέφρασε τα εύσημα στο θύμα για τη δήλωσή της και για το ότι κατέθεσε δημόσια. Περιέγραψε την επίθεση ως «εφιάλτη εν ζωή» και είπε ότι επιβαρυντικά στοιχεία ήταν ότι συνέβη στο σπίτι της και ότι ο Χόλντερ δεν είχε πρόσκληση να εισέλθει.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις του Χόλντερ «απεχθείς», προσθέτοντας: «Ήταν ένα αδίκημα που σχετιζόταν με την αίσθηση δικαιώματος – την αίσθησή σας ότι δικαιούστε να έχετε ό,τι θέλετε και την αδιαφορία σας για το απόλυτο δικαίωμα του θύματος να αποφασίζει τι θέλει να κάνει με το ίδιο της το σώμα».

Ο Χόλντερ είχε μία προηγούμενη καταδίκη, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2023.

Με πληροφορίες από Guardian



