Στροφή στις προσλήψεις από τους αμερικανικούς κολοσσούς: Χρειάζεται περισσότερος κόσμος για να πλαισιώσει την ΑΙ

Οι μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις φαίνεται να αλλάζουν στάση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως τελικά χρειάζονται περισσότερους εργαζομένους

Για μήνες, οι μεγάλες εταιρείες αντιμετώπιζαν τις προσλήψεις ως μια ακριβή λύση ανάγκης. Πλέον, όμως, παρατηρείται μια αλλαγή σε διάφορους κλάδους. Εταιρείες που κυμαίνονται από τον σιδηροδρομικό κολοσσό CSX έως τη μητρική της Google, Alphabet, ενημέρωσαν τις τελευταίες ημέρες τους επενδυτές ότι σχεδιάζουν να προσλάβουν προσωπικό, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους ανάπτυξης ή να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Αυτή η τάση για συγκρατημένη αύξηση του προσωπικού αποτελεί στροφή 180 μοιρών σε σχέση με την εταιρική στρατηγική που επικρατούσε στη μέχρι τώρα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλοι εργοδότες απέφευγαν τις προσλήψεις λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας ή επειδή πίστευαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει μεγαλύτερο όγκο εργασιών. Ωστόσο, ορισμένα διευθυντικά στελέχη επισημαίνουν πλέον ότι το κόστος και οι περιορισμοί του AI καθιστούν απαραίτητο το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ άλλοι επιδιώκουν να επαναφέρουν εργαζομένους μετά τις περικοπές.

«Στην πραγματικότητα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσλήψεις. Έχουμε μείνει λίγο πίσω αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Παρασκευή στους επενδυτές η Κριστίν Μάρτιν Άντερσον, επιχειρησιακή διευθύντρια της Booz Allen Hamilton. «Το αντιμετωπίζουμε ήδη».

Η εταιρεία, που αναλαμβάνει κρατικά έργα, προχώρησε πέρυσι σε χιλιάδες απολύσεις, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ περιέκοψε τις ομοσπονδιακές συμβάσεις και ζήτησε από τις εταιρείες να δικαιολογήσουν τα έξοδά τους. Στις 30 Ιουνίου, το συνολικό προσωπικό ανερχόταν σε περίπου 30.900 άτομα, μειωμένο κατά 7,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, η εταιρεία βλέπει τώρα αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες της, ειδικά στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, όπου απαιτούνται εργαζόμενοι με ειδική άδεια πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τελικά οι λιγότεροι εργαζόμενοι δεν σημαίνει ταχύτερη ανάπτυξη

Για σχεδόν ενάμιση χρόνο, οι μεγάλοι εργοδότες θεωρούσαν ότι το λιγότερο προσωπικό σήμαινε ταχύτερη ανάπτυξη. Αυτή η μεταβολή οφείλεται εν μέρει και στο ότι οι εργοδότες αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους για τις πραγματικές δυνατότητες του AI, εξηγεί η Σάρα Φράνκλιν, διευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Lattice.

Πολλές εταιρείες είχαν σταματήσει τις προσλήψεις σε εισαγωγικές θέσεις εργασίας, θεωρώντας ότι τα συστήματα AI θα κάλυπταν το κενό. Στην πορεία, όμως, συνειδητοποίησαν ότι ο άνθρωπος παραμένει απαραίτητος δίπλα στην τεχνολογία.

«Το ότι διαθέτεις εργαλεία AI για προγραμματισμό δεν σημαίνει ότι σταματάς να προσλαμβάνεις μηχανικούς», ανέφερε η ίδια, προσθέτοντας ότι και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν AI στις πωλήσεις εξακολουθούν να χρειάζονται πωλητές.

Ανάμεσα στους χιλιάδες πελάτες της Lattice, πολλοί επιστρέφουν πλέον σε ρυθμούς προσλήψεων για διάφορους ρόλους, ιδιαίτερα για νεότερο προσωπικό.

«Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτούς», δήλωσε η Φράνκλιν. «Οι εταιρείες συνειδητοποιούν πλέον ότι χρειάζονται δεξιότητες προσαρμοσμένες στην εποχή του AI. Χρειάζονται αυτό το νέο δυναμικό, το οποίο διαθέτει καινοτόμο πνεύμα. Παράλληλα, είναι πιο προσιτό οικονομικά, καθώς πρόκειται για άτομα που τώρα ξεκινούν την καριέρα τους».

Με πληροφορίες από WSJ

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