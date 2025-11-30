Στους δρόμους η Γαλλία - Νέα μεγάλη γενική απεργία στις 2 Δεκεμβρίου

Μεγάλη κινητοποίηση αναμένεται την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στη Γαλλία, καθώς τα μεγαλύτερα συνδικαλιστικά σωματεία της χώρας, η CGT, η FSU και η Solidaires καλούν σε γενική απεργία ενάντια στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2026.

Οι διαδηλωτές στη Γαλλία χαρακτηρίζουν τον προϋπολογισμό ως «κοινωνικά άδικο», ενώ το «παρών» στις κινητοποιήσεις αναμένεται να δώσουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, και φοιτητές.

Μάλιστα, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μαζικών μεταφορών, έχουν προαναγγείλει καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων. Μεταξύ άλλων, το RATP (Παρίσι) έχει εκδώσει «προειδοποίηση» απεργίας από το απόγευμα της Δευτέρας (18:00) έως το πρωί της Τετάρτης (07:00).

Γαλλία: Τι θα ισχύσει με τις αερομεταφορές

Αρκετές γραμμές αναμένεται να λειτουργήσουν με μειωμένα δρομολόγια, την ώρα που συνδικαλιστές στα μέσα σταθερής τροχιάς τονίζουν πως θα παρατηρηθούν «μπλοκαρίσματα, καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε τρένα». Όσον αφορά στις αερομεταφορές, δύο ενώσεις πιλότων της Air France ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενες για περικοπές θέσεων εργασίας.

Συγκεντρώσεις αναμένονται σε πόλεις όπως Μπορντό, Λανς, Λα Ροσέλ, Ντιζόν, Ρουέν, Ντουέ, Λε Αβρ, με τα τοπικά σωματεία να ανακοινώνουν σημεία και ώρες μέσα στις επόμενες μέρες. Στον τομέα της εκπαίδευσης, αναμένεται μεγάλη συμμετοχή από εκπαιδευτικούς, και γι' αυτόν τον λόγο αρκετά σχολεία δεν θα λειτουργήσουν.

Παιδικοί σταθμοί και δημοτικές δομές φύλαξης θα δουλέψουν με μειωμένο προσωπικό, με τα συνδικάτα να καταγγέλλουν πάνω από 4.000 περικοπές θέσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ των αιτημάτων των συνδικάτων, παρατηρούνται τα εξής:

αύξηση μισθών,

ακύρωση σχεδίων περικοπής θέσεων,

«κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη».

«Οι εργαζόμενοι πρέπει να ασκήσουν πίεση ώστε ο προϋπολογισμός να αλλάξει», δήλωσε η επικεφαλής της CGT, Σοφί Μπινέ.

