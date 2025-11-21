Στον Λευκό Οίκο ο Μαμντάνι: «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον οποίο μέχρι και πριν από λίγες ημέρες στόχευε με σφοδρή κριτική.

Παρά τα σενάρια ότι η συνάντηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύγκρουση, η στάση του Τραμπ απέναντι στον 34χρονο Μαμντάνι, μοιάζει -τουλάχιστον στις πρώτες τοποθετήσεις του μετά τη συζήτησή τους- ιδιαίτερα θετική και δε θυμίζει σε τίποτα το κλίμα της προεκλογικής περιόδου στη Νέα Υόρκη, όταν απειλούσε επανειλημμένα να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης, εάν ο Μαμντάνι κέρδιζε τις εκλογές.

«Και οι δύο φαίνεται να προσπάθησαν συνειδητά να αποφύγουν εντάσεις στο Οβάλ Γραφείο, επιλέγοντας έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο», σχολιάζει ο διεθνής Τύπος που χαρακτήρισε την πολυαναμένομενη συνάντηση των δύο «αναπάντεχα θετική».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, με τον Μαμντάνι να στέκεται δίπλα του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Μόλις είχαμε μια υπέροχη συνάντηση», προσθέτοντας ότι «αγαπάμε την πόλη μας».

«Συμφωνήσαμε σε περισσότερα από όσα περιμέναμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αφού συνεχάρη τον Μαμντάνι για τη νίκη του στις εκλογές, ο Τραμπ ανέλυσε τα θέματα που συζήτησαν. «Ό,τι κι αν κάνω, θα είναι καλό για τη Νέα Υόρκη», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν σε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την οικονομική προσιτότητα - έναν τομέα στον οποίο ο Μαμντάνι είχε ξεκαθαρίσει ότι θα επιμείνει, αλλά και όσα τους χωρίζουν, σε ό,τι αφορά τις αυξανόμενες εφόδους της ICE.

«Γνωρίζω ότι μπορεί να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, αλλά το σημείο όπου συμφωνούμε, είναι το έργο που πρέπει να γίνει για να καταστεί η Νέα Υόρκη οικονομικά προσιτή», λέει ο Μαμντάνι.

«Είναι ok που με αποκαλεί φασίστα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ήταν «ok» που ο Μαμντάνι τον αποκαλεί φασίστα. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Μαμντάνι αν εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι φασίστας, ο εκλεγμένος δήμαρχος άρχισε να απαντά, λέγοντας: «Έχω μιλήσει γι' αυτό...», πριν τον διακόψει απότομα ο Τραμπ.

«Δεν πειράζει», παρενέβη ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μπορεί να το πει», συνέχισε γελώντας.

Για τις διαφωνίες σχετικά με την ICE

Όσο για τις διαφορές τους αναφορικά με την ICE, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε, ότι: «Νομίζω ότι θα τις επιλύσουμε».

Ο Μαμντάνι έχει επικρίνει ανοιχτά τις εξουσίες της ICE τους τελευταίους μήνες, δηλώνοντας στο CNN, ότι δεν θα επιτρέψει στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης να συνεργαστεί με την ICE σε θέματα επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης.

Ο Τραμπ είπε, ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Μαμντάνι του μιλούσε για το πόσο «θέλει να έχει μια ασφαλή Νέα Υόρκη». «Γι' αυτό θα συνεργαστούμε. Θα φροντίσουμε να διώξουμε όσους είναι απαίσιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι θέλει να τους διώξει ίσως περισσότερο από εμένα», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο, και έπειτα από ερώτηση σχετικά με τον Λίβανο και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ δήλωσε, ότι η Χεζμπολάχ «αποτελεί πρόβλημα για τον Λίβανο» και πρόσθεσε πως αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν και ο ίδιος και ο Μαμντάνι.

«Θέλουμε να δούμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε. Από τη μεριά του, ο Μαμντάνι σχολίασε, πως όταν μίλησε με ψηφοφόρους που υποστήριξαν τον Τραμπ στις εκλογές του 2024, ένα από τα θέματα που ανέφεραν ήταν «το τέλος των ατέρμονων πολέμων».



Με πληροφορίες από BBC, CNN