Στον απόηχο των αγώνων UFC στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε αγώνες μικτών πολεμικών τεχνών (UFC) στον κήπο του Λευκού Οίκου την Κυριακή, ένα πρωτόγνωρο θέαμα που υπογραμμίζει την προσπάθειά του να συνδυάσει την επισημότητα του αξιώματός του με τον σκληρό τρόπο άσκησης της πολιτικής του και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειάς του.

Οι επτά αγώνες του Ultimate Fighting Championship είναι η πρώτη επαγγελματική αθλητική εκδήλωση που φιλοξενείται στο Λευκό Οίκο στην ιστορία του.

Αποτελεί μέρος των εορτασμών της κυβέρνησης Τραμπ για την 250ή επέτειο της χώρας και είναι το κεντρικό σημείο του αθλητικού καλοκαιριού του προέδρου.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την ημέρα των 80ων γενεθλίων του Τραμπ, ξεκίνησε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ και ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του τετράμηνου πολέμου μεταξύ των χωρών τους, ο οποίος έχει ωθήσει τις τιμές στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, προκαλώντας ανησυχία στους ψηφοφόρους.

Συμπίπτει επίσης με τις προσπάθειές του να αντισταθμίσει την αντίληψη ότι μετατρέπεται σε πρόεδρο χωρίς εξουσία.

Η εκδήλωση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Λίγα λεπτά αφότου έφτασε στη θέση του δίπλα στο ρινγκ – ενώ η μπάντα του Σώματος Πεζοναυτών έπαιζε ζωντανά το «Thunderstruck» των AC/DC – ο Τραμπ δημοσίευε λεπτομέρειες για τη συμφωνία με το Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μιλούσε τηλεφωνικά με δημοσιογράφους.

Οι χορηγίες από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και ορισμένους πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ – συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας βίντεο-streaming Rumble, της εταιρείας τεχνολογίας αποστολών EasyPost και της συντηρητικής ομάδας υπεράσπισης Turning Point USA – κάλυπταν την κατασκευή που είχε στηθεί για τους αγώνες.

Land of the free. Home of the brave. 🇺🇸@UFC Freedom 250 has KICKED OFF! pic.twitter.com/6YKW9UTniC — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Μερικοί από τους νικητές χαιρέτησαν τον Τραμπ μετά τους αγώνες τους. Ο Αμερικανός μαχητής Μπο Νικάλ, αμέσως μετά τη νίκη του με νοκ-άουτ, σκαρφάλωσε πάνω από το φράχτη του κλουβιού για να σφίξει το χέρι του Τραμπ. Ο πρόεδρος άρπαξε τα κόκκινα γάντια του πυγμάχου και του έδωσε συγχαρητήρια.

«Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο Νικάλ μετά, δείχνοντας τον Τραμπ σε μια συνέντευξη μετά τον αγώνα με τον Τζο Ρόγκαν, τον μακροχρόνιο τηλεοπτικό σχολιαστή του UFC. «Χρειάζεται ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για να έχει τα κότσια να κάνει κάτι τέτοιο».

Ένας άλλος νικητής, ο Τζος Χόκιτ, έδωσε στον Τραμπ ένα αντικείμενο πριν εκφωνήσει μια ομιλία γεμάτη βωμολοχίες, η οποία περιλάμβανε επαίνους για τον Τραμπ και κατέληξε με ένα μισογυνικό σχόλιο εναντίον της πρώην πρώτης κυρίας Μισέλ Ομπάμα.

Ο προσωρινός χώρος με το όνομα «The Claw», είχε 20 σειρές καθισμάτων σε όλες τις πλευρές και τα στηρίγματά του υψώνονταν ψηλότερα από τη στέγη του Λευκού Οίκου.

Οι πυγμάχοι έκαναν προθέρμανση σε έναν χώρο στο διπλανό κτίριο γραφείων Eisenhower Executive Office Building και βγήκαν για τους αγώνες τους από το εσωτερικό του ίδιου του Λευκού Οίκου.

Μία ιδιωτική εκδήλωση για λίγους

Δεκαεπτά μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ξεπεράσει τα όρια της προεδρίας για να τραβήξει την προσοχή και να προβάλλει τη δύναμή του.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αγορά μετοχών αξίας έως και 50.000 δολαρίων της TKO Group Holdings, της εισηγμένης στο χρηματιστήριο μητρικής εταιρείας της UFC. Ο «κύκλος» των αγώνων δήλωσε ότι θα δαπανήσει 60 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψει το κόστος της εκδήλωσης, αλλά ούτε η εταιρεία ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τις οικονομικές ρυθμίσεις.

President Donald J. Trump arrives for HISTORY AT THE WHITE HOUSE, @UFC Freedom 250.🇺🇸 pic.twitter.com/RgG5d3yhjJ — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών δεν γιορτάζει τα 250 χρόνια της Αμερικής παρακολουθώντας έναν αγώνα UFC», δήλωσε ο Νταν Ρέιμπερν, ανεξάρτητος αναλυτής streaming. «Πρόκειται πραγματικά για μια ιδιωτική εκδήλωση».

Ο υποτιτλισμός της εκδήλωσης, η οποία μεταδόθηκε μέσω της Paramount+, χρηματοδοτήθηκαν από την Trump Coin, οι χρυσές και ασημένιες μάρκες με το προφίλ του προέδρου που πωλούνται από την οικογένεια Τραμπ. Η World Liberty Financial, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από δύο από τους γιους του προέδρου και τον γιο του επικεφαλής διπλωματικού διαπραγματευτή του, συνέβαλε στο συνολικό ποσό των χρηματικών ποσών που διανεμήθηκαν σε όσους αγωνίστηκαν.

Τα εισιτήρια δεν πωλήθηκαν στο κοινό. Ο Λευκός Οίκος κάλεσε στρατιωτικό προσωπικό για να καλύψει μερικές από τις 4.000 θέσεις ⁠στο στάδιο. Άλλα εισιτήρια ελέγχονταν από την κυβέρνηση Τραμπ. Η UFC πρόσφερε, επίσης, εισιτήρια σε καλεσμένους που πλήρωσαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, όπως δήλωσε στο Reuters πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τους ισχυρισμούς για σύγκρουση συμφερόντων και δήλωσε ότι η οικογένεια Τραμπ διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές υποθέσεις του προέδρου.

Με πληροφορίες από Reuters

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