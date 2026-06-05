Στολίσκος για τη Γάζα: Έρευνα στη Γαλλία για βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, πως ξεκινά έρευνα για πιθανές πράξεις βασανιστηρίων και εγκλημάτων πολέμου, μετά από αναφορά της γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με τη μεταχείριση Γάλλων πολιτών που συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης προς τη Γάζα και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Γαλλίας, η προκαταρκτική έρευνα αφορά το αδίκημα των «βασανιστηρίων», όπως ορίζεται από τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984, καθώς και πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Κεντρική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας.

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Flottille pour Gaza: le parquet national antiterroriste français ouvre une enquête pour "tortures" et "crime de guerre"https://t.co/v5TC2ByPKw — BFM (@BFMTV) June 5, 2026

Στολίσκος για τη Γάζα: Το πλαίσιο της έρευνας στη Γαλλία

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στη γαλλική Δικαιοσύνη για την υπόθεση της μεταχείρισης των Γάλλων ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή.

Η κίνηση του Γάλλου υπουργού ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζονται ακτιβιστές γονατισμένοι, με δεμένα τα χέρια, μετά την αναχαίτισή τους στη θάλασσα και την κράτησή τους στο νότιο Ισραήλ.

Ο Διεθνής Στολίσκος για τη Γάζα είχε αναχωρήσει από την Τουρκία στις 14 Μαΐου, με περίπου 50 πλοία, έχοντας ως στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν συνολικά 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία, ανάμεσά τους και 37 Γάλλους πολίτες. Όλοι απελάθηκαν στις 21 Μαΐου.

Η γαλλική Δικαιοσύνη θα εξετάσει πλέον εάν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του Ισραήλ σε βάρος του Διεθνούς Στολίσκου Αλληλεγγύης για τη Γάζα και, της μετέπειτα κράτησης, υπήρξαν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν βασανιστήρια ή εγκλήματα πολέμου.

Με πληροφορίες από Le Monde